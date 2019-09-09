Горячие снимки Рудовой восхитили фанатов

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Мечтательный взгляд и горячие снимки: как Наталья Рудова отдыхает в Испании 

Eva.ru 3 часа назад
Наталья Рудова вновь стала главной героиней дня, опубликовав фотографию своего осеннего отпуска, который она проводит в Европе. Однако на этот раз актриса не просто показала соблазнительные формы в купальнике, но и продемонстрировала мечтательный и романтичный взгляд.
Трудно поверить, но Наталья Рудова утверждает, что школьные годы были для нее настоящим мучением. Ее унижали и насмехались над ней, называли некрасивой. Сегодня Наталья одна из самых привлекательных женщин в стране, и о ее внимании метают миллионы мужчин.
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Однако сама блондинка пока так и не встретила того единственного, из-за которого смогла бы отказаться от свободы. И пока принц (или олигарх) Рудовой так и не встретился, знаменитость не теряет времени даром и отлично проводит время в компании подруг.
Сейчас блондинка отдыхает в Испании, откуда регулярно радует поклонников яркими снимками. Фотография в мини-бикини из бассейна наделала немало шума, ведь помимо соблазнительных изгибов идеального тела Натальи, подписчики рассмотрели еще и легкий загар, который придал актрисе еще больше очарования.
«Жизнь прекрасна…», — подписала фотографию Рудова.
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Кроме того, в сториз актриса сообщила, что по праву отдыхает сейчас, ведь в августе, когда все ее друзья были в отпусках, она усердно работала в столице. Теперь же и она может немного расслабиться.
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Звёзды , Видео , Наталья Рудова
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