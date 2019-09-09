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36-летняя Анна Седокова снялась для мужского глянца в колготках-сетке и без белья 

Passion.ru + ещё 3 3 часа назад
В сетке и без белья: Седокова снялась для глянца
Фото: Instagram
Откровенная фотография взбудоражила поклонников певицы, модели, а теперь еще и актрисы.
Анна Седокова поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью: певица украсила собой обложку популярного глянцевого журнала для мужчин. На фото для обложки Анна позирует в латексных перчатках, бюстгальтере и колготках в крупную сетку на обнаженное тело.
Instagram
«Вышла наша супер-секретная, но такая красивая обложка легендарного журнала PLAYBOY. Откровенные фотографии всегда вызывают двоякое мнение, одни кричат о целомудрии и достают крест и чеснок, чтобы защитить ленты своих мужей, другие видят красоту и эстетику. Ведь это действительно так. По крайней мере, для меня это больше, чем просто красивые фотографии, это уверенность в себе, как в женщине, это наша энергия, сексуальность. Ты не можешь быть удовлетворённой собой, если осуждаешь проявление сексуальности у себя и других. Это естественно, и в этом наша сила, в женственности.
За 13 лет это уже третья моя обложка, и мне кажется, что она получилась самой лучшей. Прошло 13 лет, а такой красивой я себя никогда не чувствовала. Это говорит о том, что мы не должны концентрироваться на нашем возрасте. И я прошу всех девочек не думать о нем. Женственность, как опыт, раскрывается и нарастает с каждым годом. Как вкус у хорошего дорогого вина.
И я призываю всех девушек устраивать такие фотосессии. Даже просто для себя. Пускай эти снимки будут запрятаны глубоко в шкафу, и когда ты почувствуешь себя некрасивой, неженственной — ты достанешь их и увидишь, как ты прекрасна и какой ты можешь быть.
Я могу быть такой. И спасибо за это моей прекрасной команде», — написала Анна под опубликованной обложкой (орфография, пунктуация и стилистика авторов в тексте сохранены, — прим. ред.).
Внутри журнала фото оказались еще более откровенными. Так, на одной из них Анна Седокова лежит на спине, а у нее между ног покоится длинная перчатка, прикрывающая пикантное место.
«Подписываюсь под каждым словом. А вы и правда воплощение сексуальности», «Очень красиво», «Это самая красивая обложка в мире. ВАУ!», «Горячая!», — похвалили певицу в комментариях.
Но нашлись и те, кому не понравился чрезмерный фотошоп на фотографиях: «Сама на себя не похожа. Зачем так фотошопить?», «Сплошной фотошоп, даже руки уменьшили, а цвет подкопченной курочки, это вообще», «Очень красивая, но виден фотошоп, особенно на лице, очень вытянули», — задались вопросом подписчики.
А как вам новая фотосессия Анны Седоковой — понравилась?
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Звёзды , Анна Седокова
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