Вышла за хлебом: супермодели на улице

На подиуме и в фотосъемках ангелы Victoria's Secret выглядят блестяще, а в обычной жизни предпочитают минимум косметики и максимально практичные образы, которые сможет повторить каждая.

Кендис Свейнпол

Южноамериканская модель и ангел Victoria's Secret — поклонница лаконичных расслабленных аутфитов. Как правило, Кендис выбирает укороченные скинни с высокой талией, свободный топ (футболку, рубашку) и обувь на устойчивом каблуке. Все эти вещи отлично подчеркивают достоинства фигуры, не искажая пропорций, стоит взять этот прием на заметку.

Миранда Керр

Австралийская топ-модель и бывший ангел Victoria's Secret обожает блузки с мелким рисунком (в горошек или цветочным принтом). Блуза, слегка заправленная в брюки, делает образ Миранды элегантным и утонченным. Любимые вещи модели: солнцезащитные очки в крупной оправе и объемная сумка, в которую помещается самое необходимое.

Кендалл Дженнер

Американская топ-модель Кендалл Дженнер в обычной жизни любит смешивать классические вещи со спортивными. Например, однотонную кашемировую водолазку она легко может надеть со спортивными брюками и массивными кроссовками, довершив образ сумкой через плечо и солнцезащитными очками.

Роузи Хантингтон-Уайтли

Гардероб британской топ-модели Роузи Хантингтон-Уайтли состоит из универсальных вещей простого кроя, которые легко друг с другом комбинируются. Одна из таких вещей — незаменимая в этом сезоне толстовка-худи, которая прекрасно смотрится в компании свободных джинсов и замшевых ботильонов.

Синди Кроуфорд

Идеальный вариант на каждый день от американской супермодели Синди Кроуфорд — прямые джинсы, светлый топ, черное прямое пальто, замшевые челси и сумка-тоут. В таком комфортном и в то же время стильном наряде можно смело отправляться на шопинг или прогулку по городу.

Алексина Грэм

Британская супермодель и ангел Victoria's Secret не привыкла оставаться в тени и предпочитает яркую одежду и аксессуары. Алексина умело сочетает в одном образе несколько кожаных (и очень актуальных этой осенью) вещей: узкие брюки, куртку-косуху, полусапоги.

Хайди Клум

На счету немецкой супермодели Хайди Клум показы самых именитых мировых дизайнеров и многомиллионные контракты. Хайди внимательно следит за актуальными тенденциями. Яркое тому доказательство — денимовый тотал-лук в исполнении модели. Рваные джинсы, светло-голубая денимовая рубашка, ремень с массивной пряжкой и строгие ботинки смотрятся ультрамодно.

Адриана Лима

Бывший «ангел» Victoria’s Secret, несмотря на окончание карьеры в бельевом бренде, продолжает оставаться одной из самых ярких бразильских супермоделей. Ее образы всегда отличает женственность и подчеркнутая сексуальность. Ультрамодные брюки карго, грубые ботинки, спортивный топ и длинный плащ — прекрасный выбор для начала осени.

Алессандра Амбросио

Секрет стиля бразильской супермодели прост: минимум отвлекающих внимания деталей, распущенные волосы, базовая футболка, слегка расклешенные джинсы, визуально удлиняющие ноги, и белоснежные кожаные кеды. Не стоит беспокоиться, что образ смотрится слишком просто, с точки зрения стилистов — это классика повседневной моды.

Барбара Палвин

Венгерская супермодель Victoria's Secret предпочитает составлять спортивные повседневные образы. Укороченный топ, свободные джинсы (которые она почти всегда подворачивает), денимовая куртка оверсайз, кеды и солнцезащитные очки «авиаторы» — вот рецепт динамичного образа, который легко повторить.