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Лена Миро объяснила, как вычислить россиянку за рубежом 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Миро: «Вы всегда узнаете нашу бабу по лицу»
Фото: vk.com
Лена Миро известна своими скандальными высказываниями. Она регулярно потчует общественность новыми гипотезами, вот и на этот раз поделилась очередным заключением. В этот раз Лена Мира рассказала, как распознать россиянок за границей.
Для этого не нужно обладать особой прозорливостью, достаточно посмотреть девушке в глаза и сразу станет понятно, является ли она соотечественницей.
«В центре Парижа или на танцполе на Ибице вы всегда узнаете нашу бабу по ее высокомерному выражению лица», — заключает Миро.
То есть, рецепт совсем прост — наши туристки всегда высокомерно смотрят на окружающих. считает блогер. Это вовсе не показатель российской самодостаточности или состоятельности, а всего лишь комплексы, попытка в сжатые сроки определить свой статус относительно окружающих и постоянно пытаются всем доказать, что не хуже других.
«Всего лишь наспех склеенная маска, за которой россиянки прячут комплексы и свою зажатость в социуме», — заключает блогер.
Она уверена, что корень проблемы — в отсутствии внутреннего стержня.
«У наших девочек, какими бы красивыми, молодыми и стильными они ни были, нет внутреннего стержня. Они не умеют видеть в собеседнике просто человека. Все, что они видят в тебе — это твой статус. Все, что они видят в себе, — это свое место относительно твоего статуса», — цитирует Лену Миро «Пятый канал».
Кстати, бытует мнение, что россиянки всегда суровы. Эту особенность блогер объясняет тем, что у наших женщин отсутствует чувство гармонии и радости в жизни.
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