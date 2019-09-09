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Маша Малиновская рассказала, почему делала аборт 

News.ru 2 часа назад
Малиновская рассказала, почему делала аборт
Фото: News.ru
Модель Маша Малиновская выступила против инициативы о запрете абортов. Она рассказала о своём опыте прерывания беременности, чтобы проиллюстрировать жизненные обстоятельства, в которых эта возможность необходима.
Девушка приехала в Москву примерно в 20 лет и только начала строить карьеру, когда узнала о своей беременности. Её муж был готов воспитывать только мальчика и отправил девушку на специальное обследование, определяющее пол плода на ранних сроках.
Врач меня отругала и сказала, что этот анализ делается в практически безнадёжных случаях, и посоветовала бежать от такого мужчины подальше, — поделилась она в эфире телеканала НТВ.
Она решила, что не хочет жить с таким мужчиной, сделала аборт и развелась с супругом.
Звезда уверена, что не смогла бы воспитать ребёнка с этим человеком, поэтому аборт был единственным выходом из ситуации.
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Звёзды , Маша Малиновская , НТВ
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