Маша Малиновская рассказала, почему делала аборт

Модель Маша Малиновская выступила против инициативы о запрете абортов. Она рассказала о своём опыте прерывания беременности, чтобы проиллюстрировать жизненные обстоятельства, в которых эта возможность необходима.

Девушка приехала в Москву примерно в 20 лет и только начала строить карьеру, когда узнала о своей беременности. Её муж был готов воспитывать только мальчика и отправил девушку на специальное обследование, определяющее пол плода на ранних сроках.

Врач меня отругала и сказала, что этот анализ делается в практически безнадёжных случаях, и посоветовала бежать от такого мужчины подальше, — поделилась она в эфире телеканала НТВ.

Она решила, что не хочет жить с таким мужчиной, сделала аборт и развелась с супругом.

Звезда уверена, что не смогла бы воспитать ребёнка с этим человеком, поэтому аборт был единственным выходом из ситуации.