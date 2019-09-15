Знаменитости, которые были на волосок от гибели

Знаменитости — тоже обычные люди, как и мы все. Они тоже болеют, с ними тоже случаются неприятности, и они могут быть на волоске от гибели.

Тина Канделаки

В 2006 году в Ницце случилась страшная авария. Телеведущая ехала в одной машине с олигархом Сулейманом Керимовым Феррари управлял водитель, и он не справился с управлением, из-за чего автомобиль врезался в дерево. Из-за аварии машине загорелась, но все успели выбежать. Олигарх прикрыл Тину, поэтому ей удалось отделаться немногочисленными, но тяжелыми ожогами. В память об этом она сделала две татуировки, которые перекрывают шрамы. После случившегося в СМИ заговорили о романе телеведущей и олигарха, но Канделаки эти слухи опровергла.

Владимир Винокур

В марте 2018 года в шоу "Секрет на миллион" артист признался в том, что он "родился в рубашке" и рассказал о страшной аварии. В 1992 году он вместе со своими друзьями ехал на машине с концерта. Автомобиль потерял управление из-за обледенелой дороге и врезался в столб. Тогда водитель и друг Винокура погибли на месте, а сам он чудом остался жив. Он получил тяжелейшие травмы. Его отправили в местную клинику, где врачи хотели ампутировать ногу. Тогда он позвонил своему товарищу, Иосифу Кобзону и тот помог перевести его в военный госпиталь. Там Винокуру помогли восстановить больную конечность.

Дарья Мороз

@d_moroz

Известная актриса попала в ужасную аварию, когда ей было всего 16 лет. Она со саоей мамой поехала за город кататься на снегоходах. Когда они ехали по ровной дороге, водитель не заметил пропасти, и тогда все пассажиры упали вниз. Мороз получила несколько тяжелых переломов, и очень долго восстанавливалась в больнице. После этого она узнала, что ее мать погибла в той аварии, поэтому актриса до сих пор не любит вспоминать случившееся.