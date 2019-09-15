Учитель Заворотнюк высказался о ее болезни

Преподаватель Заворотнюк высказался о ее болезни

Народный артист России Авангард Леонтьев, ученицей которого в Школе-студии МХАТ была актриса Анастасия Заворотнюк, дал комментарий по поводу ее болезни. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Леонтьев заявил, что обзвонил общих с актрисой знакомых.

Он сообщил, что никто из них не знает о проблемах со здоровьем актрисы.

Артист выразил уверенность в том, что знакомые были бы, вероятно, в курсе происходящего.

"Скорее всего, все не так серьезно, как пишут", — прокомментировал он.

По его словам, шансы на это имеются.