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Преподаватель Заворотнюк высказался о ее болезни 

Газета.Ru + ещё 9 3 минуты назад
Учитель Заворотнюк высказался о ее болезни
Фото: Газета.Ru
Народный артист России Авангард Леонтьев, ученицей которого в Школе-студии МХАТ была актриса Анастасия Заворотнюк, дал комментарий по поводу ее болезни. Об этом сообщает сайт kp.ru.
Леонтьев заявил, что обзвонил общих с актрисой знакомых.
Он сообщил, что никто из них не знает о проблемах со здоровьем актрисы.
Артист выразил уверенность в том, что знакомые были бы, вероятно, в курсе происходящего.
"Скорее всего, все не так серьезно, как пишут", — прокомментировал он.
По его словам, шансы на это имеются.
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