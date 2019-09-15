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У Заворотнюк началось воспаление легких 

Teleprogramma.pro 1 час назад
У заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк началось воспаление легких, сообщает КП. Болезнь спровоцировал подорванный иммунитет любимицы публики. Известно также, что у звезды отечественных сериалов отек мозг, и она находится в состоянии медикаментозной комы.
Напомним, у Заворотнюк врачи диагностировали глиобластому 4 степени, это самая агрессивная форма рака мозга, которая считается неизлечимой. В настоящий момент рядом с Анастасией находится ее муж фигурист Петр Чернышев и мама, народная артистка России Валентина Заворотнюк.
76-летняя женщина год назад потеряла своего сына Вячеслава, брата Анастасии, умершего в возрасте 52 лет от перитонита. Он работал режиссером монтажа.
Своего мужа телережиссера Юрия Заворотнюка мама «прекрасной няни» похоронила 4 года назад.
Рак мозга у Анастасии Заворотнюк диагностировали около года назад, когда у нее начались головные боли и рвота. Актриса не сразу обратилась к врачам, поэтому лечение не принесло ожидаемых результатов. Как отмечают медики, с таким диагнозом люди живут не более пяти лет.
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Звёзды , Видео , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев , Юрий Заворотнюк
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