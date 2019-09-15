Собчак сравнила гостей на свадьбе с цирком шапито

Собчак на своей странице в Facebook рассыпалась в комплиментах себе и мужу по поводу прошедшей свадьбы. Торжество она назвала лучшей театральной постановкой Константина Богомолова.
«Богомолов, не даром, что режиссер, эту свадьбу сотворил, довел до прекрасного абсурда в абсолюте», — написала светская львица.
Не случайно часть номеров на торжестве представляли собой чистый перформанс с практически стертой гранью между реальностью и фантазией.
Ксения Анатольевна отметила, что и ее высокие гости на свадебном торжестве уровня Пескова и Баскова — тоже являются частью шоу, частью «деконструированного шапито». Собчак на этом не остановилась в эпитетах и пошла дальше, назвав свою свадьбу «самой уникальной постановкой» режиссера Богомолова.
«Ибо сыграть все это вторым дублем или вторым составом уже невозможно», — объяснила она.
Прокомментировала молодая жена и историю с катафалком на своей свадьбе.
«Мы-то с вами знаем, что «смерть — это только начало». А жить эту жизнь, как по мне, стоит только ради молодости, красоты и искусства. Браво молодоженам! И храни нас Господь», — написала она.