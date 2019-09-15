Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме. У нее начался отек мозга и развиваются многочисленные осложнения на фоне болезни. Врачи уже объявили, что операция актрисе противопоказана.

Как сообщает Mash, сейчас Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние актрисы не позволяет ей дышать самостоятельно. Ранее врачи прокомментировали, что законодательство запрещает отключать человека от интенсивной терапии. Пока это возможно, за жизнь Анастасии Заворотнюк будут бороться.

У Анастасии Заворотнюк диагностирована глиобластома 4 степени — самая агрессивная форма рака мозга, которая является неоперабельной. Ранее актриса проходила лечение в польской клинике, но позже была переведена в Москву.