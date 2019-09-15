Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ 

Рамблер 2 часа назад
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме. У нее начался отек мозга и развиваются многочисленные осложнения на фоне болезни. Врачи уже объявили, что операция актрисе противопоказана.
Как сообщает Mash, сейчас Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние актрисы не позволяет ей дышать самостоятельно. Ранее врачи прокомментировали, что законодательство запрещает отключать человека от интенсивной терапии. Пока это возможно, за жизнь Анастасии Заворотнюк будут бороться.
У Анастасии Заворотнюк диагностирована глиобластома 4 степени — самая агрессивная форма рака мозга, которая является неоперабельной. Ранее актриса проходила лечение в польской клинике, но позже была переведена в Москву.
Звёзды , Анастасия Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы главные ошибки давно женатых пар
Названы главные ошибки давно женатых пар
Как в 60 выглядеть на 40: секреты молодости модели
Как в 60 выглядеть на 40: секреты молодости модели2
На какие школьные нужды можно не сдавать деньги
На какие школьные нужды можно не сдавать деньги
Почему женщины все же не могут ходить топлес
Почему женщины все же не могут ходить топлес6
Вещи в интерьере, которые выдают низкую самооценку
Вещи в интерьере, которые выдают низкую самооценку5
Видео
Собчак и Богомолов поженились
03:07
Собчак и Богомолов поженились
Звёзды
У Заворотнюк началось воспаление легких
01:38
У Заворотнюк началось воспаление легких
Звёзды
Свадьбу Собчак назвали «межполовой грязью»
03:07
Свадьбу Собчак назвали «межполовой грязью»
Звёзды
Собчак сравнила гостей на свадьбе с цирком шапито
03:07
Собчак сравнила гостей на свадьбе с цирком шапито
Звёзды
Волочкова устроила дефиле на беговой дорожке
00:41
Волочкова устроила дефиле на беговой дорожке
Звёзды Другое
Заворотнюк парализовало
01:38
Заворотнюк парализовало
Звёзды
На Заворотнюк поставили крест
01:38
На Заворотнюк поставили крест
Звёзды
Юдашкин и другие звезды, которые борются с раком
02:54
Юдашкин и другие звезды, которые борются с раком
Звёзды
Россиян предупредили о «дефиците внуков»
00:27
Россиян предупредили о «дефиците внуков»
Дети
Что было с Дмитрием Певцовым после смерти сына
03:46
Что было с Дмитрием Певцовым после смерти сына
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение