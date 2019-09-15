Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Заворотнюк не интересовала, пока не заболела» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Заворотнюк не интересовала, пока не заболела»
Фото: Teleprogramma.pro
Известный блогер Лена Миро сравнила россиян с мухами, которые слетаются на новости о тяжелых диагнозах звезд, словно на мед.
Пофилософствовать на эту тему девушка решила в свете событий с Анастасией Заворотнюк, которая в настоящее время находится в тяжелом состоянии в больнице. У нее диагностирована глиобластома (рак мозга), которая вызвала отек мозга и воспаление легких, чтобы хоть как-то облегчить ее состояние врачи были вынуждены погрузить ее в состояние искусственной комы. «Поразвлекаете себя чужой болью и продолжаете жить по-прежнему: спуская жизнь в унитаз», — резко высказалась Миро о людях, которые стараются узнать новости об актрисе в средствах массовой информации.
Она уверенна, что людьми движет вовсе не сопереживание и любовь, а банальное стремление развлечься. И особенно интересны народу тяжелые диагнозы у молодых и красивых людей, «слишком молодых», чтобы они могли умереть. К таким Миро относит Анастасию Заворотнюк, Юлию Началову, Жанну Фриске. «Давайте начистоту: ни Началова, ни Заворотнюк не интересовали ни вас, ни СМИ до того, как серьезно заболели», — уверена Лена. По ее мнению, до болезни их жизни были скучны и неинтересны публике. Но, как только случилась беда, народ неожиданно зашевелился и внезапно проникся к ним участием.
Пост вызвал бурю негодования у поклонников Анастасии Заворотнюк, люди пытаются убедить акулу пера в том, что они искренне сочувствуют звезде.
А как считаете вы, стоит ли это делать? Ведь некоторых людей невозможно заставить изменить свое мнение.
Кому был выгоден брак Пугачевой и Стефановича
Teleprogramma.pro: последние новости
«Поздно обратилась за помощью»: появились подробности болезни Заворотнюк «Поздно обратилась за помощью»: появились подробности болезни Заворотнюк Миро назвала свадьбу Собчак и Богомолова «межполовой грязью» Миро назвала свадьбу Собчак и Богомолова «межполовой грязью» «Ей осталось жить несколько дней»: Разин оценил шансы Заворотнюк «Ей осталось жить несколько дней»: Разин оценил шансы Заворотнюк
Женский форум1
Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , Юлия Началова , Лена Миро
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы главные ошибки давно женатых пар
Названы главные ошибки давно женатых пар
Как в 60 выглядеть на 40: секреты молодости модели
Как в 60 выглядеть на 40: секреты молодости модели2
На какие школьные нужды можно не сдавать деньги
На какие школьные нужды можно не сдавать деньги
Почему женщины все же не могут ходить топлес
Почему женщины все же не могут ходить топлес5
Вещи в интерьере, которые выдают низкую самооценку
Вещи в интерьере, которые выдают низкую самооценку5
Видео
Собчак и Богомолов поженились
03:07
Собчак и Богомолов поженились
Звёзды
У Заворотнюк началось воспаление легких
01:38
У Заворотнюк началось воспаление легких
Звёзды
Свадьбу Собчак назвали «межполовой грязью»
03:07
Свадьбу Собчак назвали «межполовой грязью»
Звёзды
Собчак сравнила гостей на свадьбе с цирком шапито
03:07
Собчак сравнила гостей на свадьбе с цирком шапито
Звёзды
Волочкова устроила дефиле на беговой дорожке
00:41
Волочкова устроила дефиле на беговой дорожке
Звёзды Другое
Заворотнюк парализовало
01:38
Заворотнюк парализовало
Звёзды
На Заворотнюк поставили крест
01:38
На Заворотнюк поставили крест
Звёзды
Юдашкин и другие звезды, которые борются с раком
02:54
Юдашкин и другие звезды, которые борются с раком
Звёзды
Россиян предупредили о «дефиците внуков»
00:27
Россиян предупредили о «дефиците внуков»
Дети
Что было с Дмитрием Певцовым после смерти сына
03:46
Что было с Дмитрием Певцовым после смерти сына
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение