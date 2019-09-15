Лена Ленина рассказала о переписке с Заворотнюк

Лена Ленина выразила крайнее беспокойство по поводу слухов о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Также она решила рассказать о переписке со звездой «Моей прекрасной няни», которая, по сути, так и не состоялась.
В день рождения актрисы, 3 апреля текущего года, Ленина написала ей, что приготовила для нее некий подарок. Однако светскую львицу удивило, что Заворотнюк даже не прочла ее сообщение.
Сейчас Лена приходит к неутешительному выводу, что уже к тому времени у Анастасии были серьезные проблемы со здоровьем. Также она отметила, что не верит в чудо, но в этом случае ей очень хочется чудес.