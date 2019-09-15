Телохранитель Джексона раскрыл тайну его смерти

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Телохранитель Майкла Джексона раскрыл тайну его смерти 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Бывший телохранитель Майкла Джексона Мэтт Фиддс пообщался с журналистами и рассказал, от чего умер его босс. Охранник, который сегодня владеет сетью школ боевых искусств, заявил, что здоровье певца подкосил суд 2005 года.
Как объяснил Фиддс в интервью по поводу выхода нового документального фильма о Джексоне, артист очень переживал из-за обвинений в педофилии. Несмотря на то, что суд признал его невиновным, «травма уже была нанесена».
«После вердикта было понятно, что он уже никогда не сможет вернуться в прежнее состояние Майкла Джексона по щелчку пальцев», — рассказал Фиддс прессе.
Он добавил, что в последние годы певец напоминал живого трупа, а еда и сон давались ему с трудом.
Фиддс утверждает, что он один из немногих людей, которые знают всю правду о Майкле Джексоне. Он говорит, что певец страдал от мании преследования и опасался, что его могут убить во время выступления.
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Звёзды , Видео , Майкл Джексон
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