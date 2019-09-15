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«Шансы на выздоровление крайне низкие» 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
Состояние Анастасии Заворотнюк, попавшей в реанимацию одной из московских больниц, продолжает ухудшаться. На фоне онкологического заболевания мозга организм артистки начал отказывать. Сообщалось, что у нее началась пневмония, к которой присоединился отек легких.
Медики ввели актрису в медикаментозную кому, чтобы снизить нагрузку на ее внутренние органы. Звезду «Моей прекрасной няни» перевели на искусственное дыхание на аппарате ИВЛ. Но теперь стало известно, что лекарственный сон артистки перешел в теперь уже глубокую кому.
Мы спросили врача-реаниматолога Шевенко Н. И., что это означает для Анастасии:
«Это значит, что либо Настя впала в кому III или IV степени, либо к ней были применены меры сердечно-легочной реанимации, когда аппарат ИВЛ необходим еще некоторое время для полного восстановления дыхательной функции».
— Чем отличается медикаментозная кома от комы обычной?
«Медикаментозная или искусственная кома — это регулируемое и контролируемое состояние организма пациента, который помещен в это состояние путем введения препаратов для угнетения рефлексов и избавления от болей. В это время идут работы по устранению причины болей и впоследствии мы можем вывести пациента из медикаментозного сна. А кома — это осложнение при поражении ЦНС. У Анастасии, скорее всего, так называемая опухолевая кома. Там все сложно, потому что ее организм кроме опухоли мозга еще и подвергся сильнейшей интоксикации при облучении и применении препаратов химиотерапии, плюс гормональные препараты — все это могло наслоиться».
— Вы сказали, «кома III и IV степени». В чем различие?
«Кома III степени — глубокая, или атоническая. Уже тогда может возникнуть необходимость подключения к аппарату ИВЛ, хоть иногда пациент дышит еще самостоятельно. Все зависит от заболевания. Кома IV степени — ее называют запредельной — заканчивается смертью. Если пациент из нее выходит, то это просто чудо».
— Исходя из той информации, что мы имеем на данный момент: есть ли шансы у Насти?
«В любом случае, прогноз неутешителен. Мы не можем с полной уверенностью объявить, в каком именно состоянии находится Анастасия. Но применение мер интенсивной терапии означает, что ее состояние крайне тяжелое, если не критическое», — рассказал Шевенко Н. И.
Сейчас врачи продолжают решать вопрос об операции, которая могла бы облегчить состояние Заворотнюк. Но проводить операцию опасно: актриса может ее не пережить, передает РЕН ТВ.
Опухоль мозга у заслуженной артистки России выявили около года назад, после рождения дочери Милы. Заворотнюк обратилась за медицинской помощью поздно, долго время списывая неприятные симптомы — боли в голове и рвоту — на стресс из-за плотного рабочего графика. Врачи установили, что мозг актрисы поражен глиобластомой — неоперабельным новообразованием, от которого ранее скончалась Жанна Фриске.
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Женский форум11
Звёзды , Видео , Анастасия Заворотнюк , Жанна Фриске , РЕН ТВ
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