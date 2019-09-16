Знаменитости, связавшие жизнь с ворами в законе

По законам преступного мира, у воров в законе не должно было быть жен, но никто не говорил о запрете на сожительниц. Так, романы многих криминальных авторитетов стали достоянием общественности из-за знаменитых женщин.

Юлия Волкова

Бывшая солистка группы "Тату" поразила всех своим романом с вором в законе. Впервые об их отношениях заговорили еще в 2015 году, тогда стало известно, что новый избранник Юлии — абхазец Гия Гальский. В СМИ появились фотографии мужчины и Волковой на зарубежных курортах. Однако в 2016 году певица неожиданно заявила, что свободна. Несмотря на это, Гальский и Волкова продолжали проводить время вместе и делились фотографиями на фоне европейских достопримечательностей. В 2018 году в своих социальных сетях Волкова заявила, что вышла замуж. Имя своего избранника она так и не назвала.

Николь Кузнецова

@nikol.official

Большинству девушка известна как участница "Битвы экстрасенсов", но не все знают о ее громких заявлениях о романе с криминальным авторитетом. Кузнецова рассказала, что связала свою жизнь с Япончиком ( Вячеславом Иваньковым ). По ее словам, она знала его с детства, так как тот общался с ее отцом. Кузнецова утверждает, что их отношения начались, когда Иваньков сидел в тюрьме в США. Когда он освободился, подарил ей автомобиль и кольцо, а позже девушка родила от него сына. Однако в рассказе Кузнецовой есть много противоречий, из-за которых многие подвергают ее слова сомнению.

Мария Максакова