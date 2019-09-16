Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Знаменитости, связавшие жизнь с ворами в законе 

Рамблер 6 часов назад
По законам преступного мира, у воров в законе не должно было быть жен, но никто не говорил о запрете на сожительниц. Так, романы многих криминальных авторитетов стали достоянием общественности из-за знаменитых женщин.

Юлия Волкова

Бывшая солистка группы "Тату" поразила всех своим романом с вором в законе. Впервые об их отношениях заговорили еще в 2015 году, тогда стало известно, что новый избранник Юлии — абхазец Гия Гальский. В СМИ появились фотографии мужчины и Волковой на зарубежных курортах. Однако в 2016 году певица неожиданно заявила, что свободна. Несмотря на это, Гальский и Волкова продолжали проводить время вместе и делились фотографиями на фоне европейских достопримечательностей. В 2018 году в своих социальных сетях Волкова заявила, что вышла замуж. Имя своего избранника она так и не назвала.

Николь Кузнецова

@nikol.official
Большинству девушка известна как участница "Битвы экстрасенсов", но не все знают о ее громких заявлениях о романе с криминальным авторитетом. Кузнецова рассказала, что связала свою жизнь с Япончиком (Вячеславом Иваньковым). По ее словам, она знала его с детства, так как тот общался с ее отцом. Кузнецова утверждает, что их отношения начались, когда Иваньков сидел в тюрьме в США. Когда он освободился, подарил ей автомобиль и кольцо, а позже девушка родила от него сына. Однако в рассказе Кузнецовой есть много противоречий, из-за которых многие подвергают ее слова сомнению.

Мария Максакова

В 2011 году СМИ сообщили, что известная оперная певица вышла замуж за криминального авторитета Владимира Тюрина. После публикаций в газетах, Максакова опровергла информацию о свадьбе, но не стала отрицать, что состоит в отношениях. Позже стало известно, что певица родила Тюрину сына и дочь. После распада пары дети остались жить с отцом. Сама Максакова заявила, что роман с криминальным авторитетом был ее самой большой ошибкой, а на момент знакомства она считала его простым бизнесменом.
Женский форум7
Звёзды , Видео , Владимир Тюрин , Юлия Волкова , Николь Кузнецова , Вячеслав Иваньков , Мария Максакова-Игенбергс , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
6 вопросов об осеннем педикюре
6 вопросов об осеннем педикюре
С помощью каких фраз можно манипулировать мужчиной
С помощью каких фраз можно манипулировать мужчиной4
7 вещей, которые привлекут в дом удачу и деньги
7 вещей, которые привлекут в дом удачу и деньги1
Знаменитости, которые были на волосок от гибели
Знаменитости, которые были на волосок от гибели3
Как перейти на правильное питание
Как перейти на правильное питание1
Видео
В семье Сердюкова и Васильевой крупные перемены
00:28
В семье Сердюкова и Васильевой крупные перемены
Звёзды
Собчак и Богомолов поженились
03:07
Собчак и Богомолов поженились
Звёзды
«Шансы на выздоровление крайне низкие»
01:15
«Шансы на выздоровление крайне низкие»
Звёзды
Родители Богомолова не выдержали танец Собчак
01:18
Родители Богомолова не выдержали танец Собчак
Звёзды
«Отмываюсь»: Волочкова заговорила о свадьбе Собчак
03:07
«Отмываюсь»: Волочкова заговорила о свадьбе Собчак
Звёзды
Как живет самая красивая бабушка-модель
02:08
Как живет самая красивая бабушка-модель
Красота Звёзды
Из чего нельзя делать сливки
05:07
Из чего нельзя делать сливки
Еда
Маша Распутина становится неузнаваемой
02:45
Маша Распутина становится неузнаваемой
Красота Звёзды
Вредные привычки, которые на самом деле полезны
03:45
Вредные привычки, которые на самом деле полезны
Здоровье Еда
Знаменитости, похорошевшие после ринопластики
02:47
Знаменитости, похорошевшие после ринопластики
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение