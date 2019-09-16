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Самые востребованные близняшки России 

Рамблер 6 часов назад
Близняшки Аня и Кристина известны под псевдонимом DJ Twins Project. Девушки зарабатывают моделингом и диджеингом. Больше всего их любят за гимнастические и акробатические трюки, которыми они дополняют выступления.
Девушки родились в 1990 году, и с детства занимались гимнастикой. Уже в юности они стали мастерами спорта, а потом решили уйти в музыку. Сначала волна их популярности прокатилась по России, а теперь их приглашают выступать за рубежом.
Несмотря на то, что многие близнецы стараются быть не похожими друг на друга, Аня и Кристина делают совершенно наоборот. У них одинаковые прически, макияж и даже татуировки, так что отличить их смогут только самые близкие друзья. Сами они утверждают, что связаны до такой степени, что чувствуют друг друга даже на расстоянии.
Кроме того, девушки очень популярны в Instagram. Там они делятся фотографиями с выступлений, из тренажерного зала, путешествий и рассказывают о спорте и правильном питании. Сами Аня и Кристина считают, что их успех заключается именно в том, что они сильно похожи друг на друга.
Женский форум37
Звёзды , Фото
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