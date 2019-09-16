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Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья 

Lenta.ru 4 часа назад
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Фото: Instagram
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на собственную благотворительную вечеринку Fashion For Relief Charity Party в полупрозрачном платье без нижнего белья. Снимки с мероприятия появились в Instagram-аккаунте знаменитости.
Instagram
49-летняя Кэмпбелл вышла на публику в полупрозрачном черном платье в пол с вырезом кливидж от французского дизайнера и создателя одноименного модного дома Тьери Мюглера. Наряд сшит таким образом, что полностью открывает ноги модели, живот и часть груди. Образ знаменитости дополнен массивным ожерельем и браслетами.
Это не первый раз, когда Кэмбелл предстает перед публикой в откровенных нарядах. Так, например, в январе она закрывала показ итальянского модного дома Valentino сезона весна-лето 2019 на Неделе моды в Париже в полупрозрачном черном платье с пышной юбкой и оборками. А в июне модель разделась посреди пустыни Кении для съемки в июльском номере британского Vogue.
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Звёзды , Наоми Кэмпбелл
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