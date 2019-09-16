Виторган сказал, что думает о свадьбе Собчак 

Эммануил Виторган, бывший свекор Ксении Собчак, тоже высказался по поводу известия о новом браке экс-невестки. Актер сказал журналистам, что неважно кто выходит замуж, главное, что свадьбы в принципе играются. Виторган заявил, что способ отметить начало новой семейной жизни Собчак выбрала "замечательный". При этом он признался, что не смотрел видеороликов и фотографий с торжества, поэтому рассуждать о деталях не может.
«Когда замуж выходят — замечательно», сказал он.
Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова 13 сентября. На свадьбе было около 300 гостей. Сообщается, что оба супруга останутся при своих старых фамилиях.