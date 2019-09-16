Как выяснилось, за последние четыре года в семейной жизни Сердюкова (ныне вице-президент Союза машиностроителей России, действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса, председатель Совета директоров ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация») и Васильевой произошло пополнение. У пары появилось трое детей. Двух детей Евгений Васильева усыновила: трехлетнего Николая и двухлетнюю Татьяну. А еще одного ребенка, родившегося в этом году, 40-летней женщине родила суррогатная мать. Матерью всех детей по закону считается Васильева, фамилия у детей — Васильевы, однако отчество — Анатольевичи, по имени 57-летнего Сердюкова. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
За романом Анатолия Сердюкова, бывшего на тот момент министром обороны России, и Евгенией Васильевой, служившей при нем начальником департамента имущественных отношений Минобороны, в 2012 году следила вся Россия: ведь любовные отношения пары были тесно связаны с коррупционным скандалом в министерстве. По обвинению в мошенничестве по делу "Оборонсервиса" возлюбленная министра даже была осуждена в мае 2015 года на 5 лет заключения. Правда, уже в августе того же года суд удовлетворил прошение Васильевой об УДО. К тому времени Сердюков был уже три года как разведен, и Васильева стала его третьей супругой.
В этом году Васильевой снова пришлось появиться в суде. Дело в том, что поначалу Хамовнический ЗАГС отказывался регистрировать ее в качестве матери суррогатного новорожденного ребенка. Васильева подала заявление в Мещанский суд Москвы. Ответчики в лице ЗАГСа и компании «Свитчайлд» (эта компания нашла физиологическую мать младенца) суд предсказуемо проиграли, и теперь Васильева — официальная мать всех трех детей.