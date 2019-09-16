В этом году Васильевой снова пришлось появиться в суде. Дело в том, что поначалу Хамовнический ЗАГС отказывался регистрировать ее в качестве матери суррогатного новорожденного ребенка. Васильева подала заявление в Мещанский суд Москвы. Ответчики в лице ЗАГСа и компании «Свитчайлд» (эта компания нашла физиологическую мать младенца) суд предсказуемо проиграли, и теперь Васильева — официальная мать всех трех детей.