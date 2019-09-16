Родители Богомолова ушли со свадьбы, увидев впечатляющий танец невестки

Свёкор Ксении не оценил выходку невестки и вместе с женой удалился сразу после того, как Собчак начала раздеваться на сцене.

Телеведущая в прошлую пятницу сыграла свадьбу. Впрочем, таковой назвать её сложно. Это был плохо срежиссированный перфоманс, который активно обсуждают в социальных сетях уже третий день.

Как выяснилось позже, Собчак с Богомоловым держали в неведении относительно предстоящего не только гостей, но и самых близких им людей — родителей. А ведь могли бы и пожалеть, люди всё-таки пожилые и к подобным сюрпризам явно не привыкшие. Об этом открыто сказала Людмила Нарусова

Клео.Ру

Через день после бракосочетания она появилась в передаче Андрея Малахова и честно призналась: не ожидала увидеть того, что происходило. Больше всего лично её впечатлил катафалк. Людмила вспомнила — увидев автомобиль, она думала, что на нём из отделения ЗАГСа будут увозить именно её.

Видимо, хорошо зная свою дочь и прекрасно понимая, какие сюрпризы могут ожидать её дальше, мама Ксюши была на банкете недолго и свадебного танца невесты не дождалась.

А вот родители Константина, стойко выдержав катафалк, ЗАГС и венчание, не смогли вынести танца невестки. Прямо во время банкета Ксения появилась на сцене в плаще и сопровождении стриптизеров под песню Аллегровой «Войди в меня». Языки пламени на экранах создавали соответствующий антураж. Когда невестка сняла с себя плащ и предстала перед свекром и свекровью в чулках и боди, они решили покинуть мероприятие.

Журналистов и пользователей теперь интересует, как они относятся к выбору собственного сына. Богомоловы комментариев на этот счет пока не дают. В отличие от них, Людмила Нарусова высказалась относительно кандидатуры зятя. Она честно призналась: ещё не успела понять, что это за человек. Виделись они с ним недолго на Сардинии и возможности пообщаться с ним ближе, у мамы Ксении ещё не было.