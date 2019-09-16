Состояние Заворотнюк ухудшилось

Состояние Анастасии Заворотнюк , по данным СМИ, ухудшилось. Из медикаментозной комы она перешла в тяжелую. О резком ухудшении состояния здоровья актрисы стало известно 13 сентября. С тех пор ее родные проводят время в больнице у постели больной, супруг звезды Петр Чернышев покинул ледовое шоу "Руслан и Людмила", чтобы быть рядом с женой.

"Врачи и семья борются за её жизь и делают все возможное, чтобы все было хорошо", —

сказал продюсер Андрей Разин , добавив, что семье актрисы сейчас очень тяжело. Он попросил поклонников и журналистов оставить семью Заворотнюк в покое. На страницах актрисы в социальных сетях поклонники оставляют пожелания выздоровления и сообщают, что молятся за нее.

Отец певицы и актрисы Жанны Фриске , погибшей от такой же опухоли головного мозга, какая, по слухам, диагностирована у Заворотнюк, с горечью прокомментировал печальную новость.

«Самое главное, чтобы они были рядом. Эту болезнь ничем не вылечишь, она на сегодняшний день неизлечима. Все дни, что отведены Насте, надо быть рядом с ней. Даже если она без сознания, то чувствует, что близкие сейчас рядом и любят ее. Моя Жанночка чувствовала это. Когда мы подходили к ней, брали за руку, то пульс у нее всегда учащался», -

сказал Владимир Фриске.

Семья актрисы не подтвердила и не опровергла слухи о том, что Заворотнюк умирает от глиобластомы. Однако знакомые и соседи актрисы говорят, что это печальная правда.

Глиобластома — наиболее частая и наиболее агрессивная форма опухоли мозга, которая составляет до 52% первичных опухолей мозга и до 20% всех внутричерепных опухолей. Выживаемость больных даже в среднесрочной перспективе (3-4 года) мала. По статистике, на 100 000 жителей Европы и Северной Америки регистрируется 2-3 случая этого заболевания. Причины заболевания ученые не знают: считается, что оно не связано с генетикой и носит случайный характер. В России статистика по этому виду заболевания недоступна.