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Боярский не верит, что у Заворотнюк рак 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Боярский не верит, что у Заворотнюк рак
Фото: Teleprogramma.pro
Все больше звезд кино и шоу-бизнеса высказываются по поводу слухов о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк. Не остался в стороне и Михаил Боярский. Знаменитый телеведущий и певец был дружен с актрисой во время работы в проекте «Две звезды».
На наш вопрос Михаилу Сергеевичу о том, слышал ли он о болезни приятельницы, он ответил отрицательно. Он заметил также, что сейчас они не имеют возможности часто разговаривать.
«Я в Петербурге, она в Москве. Мы редко общаемся. Только тогда, когда были на программе»,
— сказал Боярский порталу Teleprogramma.pro. При этом актер добавил, что не может поверить в то, что Заворотнюк тяжело больна.
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Звёзды , Анастасия Заворотнюк , Михаил Боярский
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