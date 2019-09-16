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Серябкина рассказала о потере невинности 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Серябкина рассказала о потере невинности
Фото: @serebro_official
Певица Molly, она же Ольга Серябкина, опубликовала в Instagram откровенный пост, касающийся секса и девственности. 34-летняя артистка поделилась с поклонниками, что когда пишет текст, в котором затрагивается интимная тема, ей заранее хочется предупредить всех об этом. И дело не в возрастных ограничениях, а в том, что обществе до сих пор не принято открыто говорить о таком.
«Я думаю, что именно из-за стеснений, недосказанности, чувства стыда и появляются проблемы сексуального характера. Комплексы, непредвиденные последствия возникают на фоне неосведомленности. И это происходит как раз из-за того, что о сексе не принято говорить»,
— высказалась певица.
Она отметила, что школах нет уроков о половом созревании, а разговоры на тему секса в большинстве семей находятся под запретом, и в этом кроется большая проблема.
Высказываясь о невинности, артистка заняла позицию, что нельзя оценивать человека только по наличию или отсутствию девственности, а тем более издеваться над ним за это. Она призвала понимать, что у каждого свое индивидуальное отношение к сексу.
«Я считаю, что отношения становятся полноценными, когда в них просто есть чувства. Конечно, секс важен, но он — всего лишь инструмент для раскрытия этих чувств, для их максимальной передачи…»
— резюмировала Ольга, попросив своих подписчиков тоже высказаться на этот счет.
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Женский форум
Звёзды , Ольга Серябкина
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