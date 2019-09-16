Как унижают невзрачных мужей звездных красоток

Как в Сети унижают невзрачных мужей звездных красоток

Как пользователи Рунета критикуют избранников российских звездных красоток.

Утверждение о том, что любовь может быть слепа на оба глаза, хорошо подтверждает мир селебрити. Некоторые звездные пары — пример того, что первая красавица может связать жизнь с обладателем, мягко говоря, заурядной внешности. Anews собрал мнения пользователей Рунета о некоторых звездных парах, в которых женщина — красотка, а мужчина явно пленил ее не внешностью.

Юлия Пересильд и Алексей Учитель

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Обворожительная актриса Юлия Пересильд около 10 лет скрывала роман с режиссером Алексеем Учителем, который старше ее аж на 33 года.

Даже рождение двоих детей не сразу подтолкнуло влюбленных признаться в своей связи. Однако тайное всегда становится явным. Роман актрисы и режиссера не стал исключением. Возможно, отчасти именно многолетняя скрытность стала причиной гнева со стороны поклонников Юлии и просто неравнодушных.

Чаще всего пользователи упрекают актрису за якобы неразборчивость. По мнению некоторых завсегдатаев женских форумов, актриса совершила ошибку, связавшись с режиссером. Причина — разница в интересах, обусловленная возрастом.

«Никогда не понимала молодых девчонок, которые спят, живут, рожают от дедушек… Ну лет 10-12 — куда бы ни шло, если мужчина хорошо, молодо выглядит, но внучка-дедушка…».

«Мне 31, не представляю, чтобы меня очаровал 65-летний мужчина, причём ещё так, чтоб захотелось от него родить. Или в 25 очаровал бы 58-летний. В молодости хочется крепкого парня, молодого, задорного, с общими интересами к клубам, путешествиям, ночным гуляньям, активным прогулкам, а тут что? где валидол дешевле и как овсянку варить — на воде или на молоке?».

Кстати, официально отношения актриса и режиссер, судя по всему, так и не оформили. Да и на людях пара старается лишний раз не появляться и не афишировать происходящее в личной жизни.

Вера Брежнева и Константин Меладзе

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Союз продюсера Константина Меладзе и певицы Веры Брежневой с самого начала своего существования сопровождают разного рода пересуды. Главное, за что упрекают пару — бэкграунд с разводом Меладзе. Многие подписчики Веры полагают, что в свое время Константин именно из-за Веры бросил семью. Впрочем, сам продюсер так не считает.

История с разводом Константина Меладзе — не единственное, за что хейтеры нападают на пару. Некоторые поклонники Веры полагают, что продюсер не чета блондинке из-за своей внешности. Мол, Вера — красотка невероятная, а вот Константин — якобы серая мышь.

«Вроде красотка, а живет с мужиком, который в отцы годится. Вот что деньги делают», — пишут пользовател форумов.

«Стареющую Веру сейчас, наверное, сильно бомбит. Как ни крути, но в свое время она была кем-то вроде секс-символа, ну такое позиционирование было у виагры, и хотели ее многие мужики. А она остановилась на дедушке Меладзе и о сексе сейчас она может только фантазировать, как мне кажется. Жалко ее почему-то», — рассуждают комментаторы.

А некоторые и вовсе считают, что брак Веры с Константином довел саму Веру до преждевременного старения. Такую мысль как-то высказала скандальная блогер Лена Миро . Рассуждая о Вере Брежневой у себя в ЖЖ, Лена предположила, что именно из-за барка с Меладзе певица стала выглядеть старо. Такой вывод Лена сделала после просмотра выпуска программы «Вечерний Ургант» с Верой Брежневой и Константином Меладзе.

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«Обратите внимание на грустные, упавшие плечи Веры, на виноватую улыбку напряженно сомкнутых губ, на потухших взгляд запавших глаз. Рядом с мужем Вера — вся какая-то неловкая, что ли. Несчастливая. В ней — пепел вместо огня», — написала блогер.

Впрочем, находятся в Сети и те, кто рад за Веру и Константина. По мнению некоторых поклонников певицы, любовь не спрашивает паспорта и не всегда смотрит на внешность.

«Не нужно судить по себе. Живут люди, значит, нравится, нечего кудахтать».

«Живет Вера с Меладзе, видимо, хорошо ей. Не было бы хорошо — ушла бы, баба красивая».

Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе

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Примерно такая же история происходит в жизни родного брата Константина Меладзе Валерия. После того как певец покинул жену с детьми и ушел к певице Альбине Джанабаевой, публика на Валерия откровенно окрысилась. Досталось и Альбине, которую до сих пор постоянно обвиняют в расставании Валерия с бывшей женой.

Но пересуды по поводу развода Валерия Меладзе — полбеды. Есть отдельная группа сочувствующих, которые обвиняют пару в неравных внешних данных. Говорят, Альбина — женщина относительно красивая. А вот Валерий — самый обычный мужчина в летах. Мол, не под стать Джанабаевой.

Александр Цекало и Дарина Эрвин

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Девушка из этой пары пока не дотягивает до статуса звезды, но первые успехи в этом направлении уже делает. Ну а теперь, с новым мужем, модель и начинающую актрису Дарину Эрвин, как считают в Сети, точно ждет большой успех. Избранником 27-летней девушки стал продюсер Александр Цекало.

До встречи с Дариной Александр почти девять лет был женат на сестре Веры Брежневой Виктории Галушке . В этом союзе у продюсера родились двое детей. И хотя Виктория также была младше Александра более чем на 20 лет, удержать Цекало женщине не удалось.

Новый союз с девушкой, которая, как говорят в Сети годится в дочери, публика встретила без восторга. Александра стали обвинять в несерьезном подходе к жизни и в том, что он стал жертвой принципа «седина в голову, бес в ребро». Сам продюсер придерживается иной позиции.

«Мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. У нас будет семья. Любовь — это единственная вещь, которой невозможно дать слишком много. Это не я сказал. Это Генри Миллер », — отметил ранее Цекало.

В марте 2019 года Цекало официально зарегистрировал отношения со своей новой молодой избранницей.

И если рядовые пользователи высказываются сдержанно относительно нового брака Александра Цекало, прожженные блогеры не скупятся на крепкие слова. Например, звезда ЖЖ Лена Миро заявила, что ничего хорошего в новом браке продюсера не ждет.

«Что там впереди у тебя, престарелого, толстого мужика, может быть? Импотенция? Запоры? Воспаление простаты? Камни в почках? Ты на рожу свою опухшую и красную посмотри. Щеки до колен висят, а живот — ещё ниже. Что тебя с этой девкой ждёт, кроме рогов на твоей башке, в которой, по-моему, уже зарождается старческая деменция?», - написала Миро.

«Этот заветрившийся пончик всерьез считает, что он свою любовь не купил? Что девка, которая годится ему в поздние дочери, девка, чьи силиконовые сиськи находятся на уровне его глаз, она его действительно любит?», — рассуждает Лена Миро.

Большинство подписчиков поддержали позицию блогера относительно будущего нового брака продюсера. Некоторые пользователи сошлись во мнении, что красотка Дарина согласилась на женитьбу исключительно ради личной выгоды.

Анна Цуканова-Котт и Александр Котт

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Было время, когда Анна Цуканова-Котт была звездой «Ералаша». Зрители помнили Анну в образе забавной девчушки со смешным выражением лица. Но время все меняет: Анна выросла и превратилась в красотку. А еще — вышла замуж за режиссера Александра Котта и родила двоих детей: сына Мишу и дочь Лею.

На киношных форумах поклонники поют Анне дифирамбы: хвалят и внешность, и талант. Однако когда дело доходит до обсуждения личной жизни, многие сходятся во мнении: Анна явно затмевает супруга.

«Очень симпатичная девушка, с Ералаша еще ее помню. Не думала, что этот мужчина ее муж, как-то не клеится в воображении».

«Ого 16 лет. Мой меня на 10 лет старше и то чувствую я иногда это».

«Возраст ерунда, а вот любовь и понимание друг друга …удачи!».

Впрочем, каких-то явных колкостей поклонники не отвешивают. Наоборот: говорят, семья словно светится изнутри, сразу видно — люди счастливы.