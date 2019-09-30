Появились фото мамы детей Сергея Лазарева

В сети появились фотографии мамы детей Сергея Лазарева

Певец Сергей Лазарев , принявший участие в шоу «Секрет на миллион» признался, что стал отцом во второй раз. Кроме сына Никиты, он воспитывает еще и дочь Аню. Исполнитель рассказал, что его дети, несмотря на то что вынашивала их суррогатная мама, единокровные брат и сестра, но отказался признаться, кто же стал биологической мамой малышей. Поклонники артиста, кажется, раскрыли тайну…

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Певец Сергей Лазарев так тщательно оберегает свою личную жизнь, что о рождении первенца Никиты не сразу сообщил даже своей маме. А публика узнала о том, что исполнитель стал отцом только два с лишним года спустя. Рождение дочери Сергей тоже держал в тайне и признался, что теперь воспитывает двоих малышей только во время интервью Лере Кудрявцевой . По словам Сергея, биологическая мама у Никиты и Ани одна и та же. Но ее имя он не раскрывает, считая, что это слишком личная тема.

Однако поклонники певца провели собственное расследование и уверены: биомама малышей — давняя подруга Сергея, Анна Белодедова. Это имя называл и Филипп Киркоров , случайно упомянувший, что часто бывал на ужинах у Сергея и Анны Белодедовой. Тогда ремарку Филиппа поклонники пропустили мимо ушей. Но теперь, глядя на фото Анны и детей Сергея, заметили невероятное сходство.

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Сама Анна не имеет отношения к шоу-бизнесу. Она — владелица магазина модной одежды. Кстати, фото Анны мелькнуло и во время трансляции «Евровидения-2019», когда Сергей нечаянно показал экран своего телефона. На снимке в мобильном были запечатлены Анна и Никита. Подтверждает слухи и информация от одного из агентств недвижимости в Москве: сотрудник компании рассказал, что в 2018 году Сергей Лазарев смотрел квартиру в центре, но сообщил, что не может принять решение без согласия важного человека. Позже эту жилплощадь осматривала Анна Белодедова. Действительно ли, девушка является мамой Никиты и Ани, неизвестно. Возможно, однажды об этом расскажет сам исполнитель, а пока поклонникам остается только гадать.