Нарколог оценил состояние Бочкаревой

Нарколог прокомментировал состояние Бочкаревой

Врач предупредил о рисках при зависимости

Скандальное видео с кадрами задержания звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой прокомментировал врач-нарколог Алексей Казанцев . По его словам, при внимательном рассмотрении действительно можно заметить, что артистка пребывает в состоянии опьянения. «Напугана, но при этом ведет себя демонстративно», — цитирует медика «КП».

Он не преминул отметить и связь между употреблением запрещенных препаратов и недавним похудением 39-летней теледивы — после вторых родов ей удалось сбросить около 60 килограммов. Специалист также обратил внимание на то, что зависимость от обнаруженного при актрисе вещества развивается стремительно и влечет за собой огромные риски для здоровья, в числе которых значится остановка сердца.