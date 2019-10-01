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Нарколог прокомментировал состояние Бочкаревой 

WomanHit.ru + ещё 13 1 час назад
Нарколог оценил состояние Бочкаревой
Фото: Womanhit.ru
Врач предупредил о рисках при зависимости
Скандальное видео с кадрами задержания звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой прокомментировал врач-нарколог Алексей Казанцев. По его словам, при внимательном рассмотрении действительно можно заметить, что артистка пребывает в состоянии опьянения. «Напугана, но при этом ведет себя демонстративно», — цитирует медика «КП».
Он не преминул отметить и связь между употреблением запрещенных препаратов и недавним похудением 39-летней теледивы — после вторых родов ей удалось сбросить около 60 килограммов. Специалист также обратил внимание на то, что зависимость от обнаруженного при актрисе вещества развивается стремительно и влечет за собой огромные риски для здоровья, в числе которых значится остановка сердца.
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Звёзды , Другое , Алексей Казанцев , Наталья Бочкарева
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