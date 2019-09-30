Борисова назвала метод похудения звезд шоу-бизнеса

Борисова назвала возможный метод похудения звезд шоу-бизнеса

Дана Борисова не замалчивает историю своей наркотической зависимости и последующей реабилитации. Победить пристрастие к алкоголю и запрещенным препаратам у артистки получилось, теперь она готова оказать посильную помощь всем звездам, у которых есть похожие проблемы.

В частности, Дана уверена, что курс лечения необходимо пройти Наталье Бочкаревой , которую сотрудники полиции недавно задержали с пакетиком неизвестного вещества. Сама актриса отрицает случившееся. Однако телеведущая отметила, что звезда «Счастливы вместе» за год сбросила рекордных 60 килограммов. Столь резкое похудение может быть из-за наркотиков.

В беседе с порталом Teleprogramma.pro Борисова рассказала, что именно таким способом сейчас худеют многие звезды шоу-бизнеса. В звездной тусовке это стало настоящим трендом.

«Если Наталья хочет вылечиться, то я готова оказать и поддержку и помощь. Отправим ее в лучший реабилитационный центр, в котором я сама проходила лечение», — говорит Дана.

Напомним, задержание Бочкаревой полицейские засняли на видео. В ролике артистка называет сотрудникам органов правопорядка свои имя и фамилию, после чего выясняется что наркотики она прячет в нижнем белье. Наталья называет видео фейковым, а ее помощница Екатерина сообщила нашему корреспонденту, что актрису не задержали: она находится дома с детьми.