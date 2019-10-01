Мария Миронова родила второго ребенка в 46 лет

46-летняя актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз

Пол актриса пока не раскрывает.

В августе актриса сообщила, что в скором времени станет мамой во второй раз. А сейчас же также неожиданно сообщила, что уже родила малыша. Об этом Мария рассказала в Instagram, опубликовав первый снимок со следом ребенка. При этом пол и имя малыша Миронова пока не рассекречивает.

"Наше греческое чудо явилось в мир", — написала Мария.

Роды, как и предполагалось ранее, прошли в Греции, куда актриса переехала за несколько месяцев до грядущего пополнения.

Незадолго до родов Марии стало известно, что она тайно вышла замуж во второй раз. К слову, церемония также состоялась в Греции. Личность супруга актриса не рассекречивает, но по словам друзей, избранником Мировой стал молодой актер Андрей Сорока, который является ровесником ее старшего сына Андрея Удалова-Миронова. Для актрисы этот брак стал четвертым.