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46-летняя актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз 

Letidor.ru + ещё 17 1 час назад
Мария Миронова родила второго ребенка в 46 лет
Фото: Letidor.ru
Пол актриса пока не раскрывает.
В августе актриса сообщила, что в скором времени станет мамой во второй раз. А сейчас же также неожиданно сообщила, что уже родила малыша. Об этом Мария рассказала в Instagram, опубликовав первый снимок со следом ребенка. При этом пол и имя малыша Миронова пока не рассекречивает.
"Наше греческое чудо явилось в мир", — написала Мария.
Роды, как и предполагалось ранее, прошли в Греции, куда актриса переехала за несколько месяцев до грядущего пополнения.
Незадолго до родов Марии стало известно, что она тайно вышла замуж во второй раз. К слову, церемония также состоялась в Греции. Личность супруга актриса не рассекречивает, но по словам друзей, избранником Мировой стал молодой актер Андрей Сорока, который является ровесником ее старшего сына Андрея Удалова-Миронова. Для актрисы этот брак стал четвертым.
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