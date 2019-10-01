Романы звезд, о которых вы не подозревали

WomanHit.ru вспомнил пары, которые сложно представить вместе.

Кажется, Светлана Ходченкова снова обрела свое личное счастье: недавно актрису заметили в Эрмитаже , но вместе с созерцанием мировых шедевров, девушка нежно прижималась к своему новому избраннику, как сообщают инсайдеры. Таинственным спутником Ходченковой оказался популярный юморист Семен Слепаков

О романе двух звезд заговорили еще в середине сентября, когда пара появилась на вручении одной из престижных премий. Семен и Светлана приехали на мероприятие в разных автомобилях, но зато весь вечер практически не отходили друг от друга, кроме того, вместе вышли на сцену, чтобы вручить награду победителю в одной из номинаций.

Говорят, что история влюбленных стара как мир: после расставания с женой Слепакову захотелось новых отношений, поэтому он бросился в любовное приключение в актрисой.

Артисты познакомились на съемках сериала, причем Слепаков был продюсером проекта. Как полагают злопыхатели, у Светланы свой интерес в отношении известного продюсера, однако, как обстоят дела на самом деле, покажет время.

Для большинства поклонников пары такой союз оказался большим сюрпризом, а мы решили вспомнить звездные пары, которые стали настоящей сенсацией для общественности.

Лариса Гузеева и Дмитрий Нагиев

Актриса всегда пользовалась вниманием мужчин. Однако едва ли поклонники могли подозревать, что с Дмитрием Нагиевым их связывают не только общие проекты. В эфире одной из передач Гузеева рассказала историю их отношений с Дмитрием, пусть они так же быстро закончились, как и начались. Сейчас оба актерас сделали карьеру телеведущих и просто хорошо общаются.

Том Круз и Шер

Несмотря на большую разницу в возрасте, Круз нашел, чем удивить опытную женщину, о чем Шер рассказала в эфире популярного телешоу. Дело было в 80-х, когда Шер была мегазвездой, а Том только начинал свой путь к славе. По словам певицы, в ее жизни было много мужчин, но Том однозначно в первой пятерке в личном топе поп-звезды.

Ферги и Джастин Тимебрлейк

Еще до того, как кумир подростков по всему миру Джастин Тимберлейк , объявил о своем романе с Бритни Спирс . В юношестве, когда Джастину было всего 16, он начал встречаться с девушкой значительно старше себя — Ферги. Группа Джастина выступала на разогреве у группы Ферги, где молодые люди познакомились и быстро пошли на контакт. Однако Ферги стеснялась своего юного кавалера и отказывалась выходить с ним в свет. Но Джастин страдал недолго: буквально через пару лет он переключился на поп-принцессу.

Шерилин Фенн и Джонни Депп

@SHERRIISME

Звезда культового сериала 90-х Шерилин Фенн была на несколько лет младше Джонни, актер влюбился в молодую красотку без памяти и всерьез собирался строить с ней семью. В те времена Джонни пытался стать рок-музыкантом, а Шерилин — известной актрисой. Чуть позже пара попала в сериал, который превратил Деппа в кумира подростков, а Шерилин досталась куда более скромная роль, тем не менее через пару лет Фенн догнала Деппа по популярности, но к тому моменту они уже не были вместе.