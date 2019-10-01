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У дочери Марка Захарова случилась истерика на похоронах отца 

Teleprogramma.pro + ещё 3 1 час назад
У дочери Марка Захарова случилась истерика
Фото: Teleprogramma.pro
Единственная дочь режиссера Марка Захарова Александра не смогла сдержать слез на похоронах отца. Как передает наш корреспондент, у наследницы случилась самая настоящая истерика. Александра Марковна разрыдалась около гроба отца.
Отметим, что Александру посадили специально вглубь зала, где стоит гроб с ее отцом. Это сделано, чтобы журналисты не смогли сделать фотографий убитой горем женщины, которой сейчас, конечно, очень тяжело.
Добавим, что церемония прощания не началась в срок из-за большого количества желающих проститься с режиссером. В театр всех пропускают после досмотра и небольшими группами, чтобы не создавать давку. В зале звучит музыка из фильма Захарова «Дом, который построил Свифт».
Отметим, что художественный руководитель «Ленкома» Марк Захаров умер на 86-м году жизни. В последнее время у него были серьёзные проблемы со здоровьем.
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Звёзды , Другое , Марк Захаров
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