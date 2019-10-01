Выяснилось, что стало с долгом Фриске перед фондом

Шепелев рассказал, что стало с долгом семьи Фриске перед «Русфондом»

Родители певицы Жанны Фриске и отец ее ребенка, телеведущий Дмитрий Шепелев , разрешили все свои споры с "Русфондом". Так, им удалось выплатить все денежные средства, которые они были должны благотворительной организации.

Все дело в том, что "Русфонд" собирал деньги на лечение Жанны Фриске, однако большая часть средств не была израсходована до того, как певица умерла. Деньги при этом пропали с банковских счетов.

Когда фонд начал разбираться с вопросом, выяснилось, что семья осталась должна около 21 миллионов рублей.

Сотрудники организации заявили, что на эти деньги Шепелев выкупил часть дома, в котором они жили с певицей. Поэтому решением суда недвижимость выставили на торги.

А вот родители Жанны Фриске в августе сумели выплатить фонду 14 миллионов, не продавая шикарной квартиры певицы.