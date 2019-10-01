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Шепелев рассказал, что стало с долгом семьи Фриске перед «Русфондом» 

Рамблер 5 часов назад
Выяснилось, что стало с долгом Фриске перед фондом
Фото: globallookpress.com
Родители певицы Жанны Фриске и отец ее ребенка, телеведущий Дмитрий Шепелев, разрешили все свои споры с "Русфондом". Так, им удалось выплатить все денежные средства, которые они были должны благотворительной организации.
Все дело в том, что "Русфонд" собирал деньги на лечение Жанны Фриске, однако большая часть средств не была израсходована до того, как певица умерла. Деньги при этом пропали с банковских счетов.
Когда фонд начал разбираться с вопросом, выяснилось, что семья осталась должна около 21 миллионов рублей.
Сотрудники организации заявили, что на эти деньги Шепелев выкупил часть дома, в котором они жили с певицей. Поэтому решением суда недвижимость выставили на торги.
А вот родители Жанны Фриске в августе сумели выплатить фонду 14 миллионов, не продавая шикарной квартиры певицы.
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