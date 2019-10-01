Появились новые факты о романе Ходченковой и Слепакова

Уже несколько месяцев в Сети ходят слухи о романе 40-летнего юмориста Семена Слепакова и 36-летней актрисы Светланы Ходченковой.

От самих звезд комментариев на эту тему не поступало, но телеграм-канал Dark Cosmo сообщил, что пару заметили целующимися в Эрмитаже . Очевидец увиде также, как предполагаемые возлюбленные обнимались.

Напомним, в этом году СМИ сообщили, что Слепаков развелся с женой Кариной после семи лет брака, а Ходченкова ранее около пяти лет была замужем за актером Владимиром Яглычем.