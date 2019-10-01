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Никита Джигурда женится во второй раз 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Избранницей знаменитого актера вновь станет бывшая супруга Никиты Марина Анисина. Как рассказал сам Джигурда, ранее повторно жениться ему мешали судебные тяжбы за наследство подруги Марины Браташ, сейчас же он суд выиграл и намерен вновь стать семейным человеком. Торжество должно состояться 23 февраля 2020 года — именно в этот день и месяц возлюбленные узаконили свой брак 12 лет назад.
Специально для торжества Джигурде и Анисиной бесплатно предоставят шотландский замок. Никита отметил, что уже получил повторное согласие любимой на брак, кольцо он фигуристке также уже преподнес.
Что касается судебной тяжбы, то Джигурда подчеркнул — он рад своей победе. После трех лет борьбы за наследство подруги Марины Браташ с ее сестрой и обвинений в убийстве Джигурда смог доказать исполнительному органу власти свою непричастность. Актер выиграл суд за наследство женщины во Франции.
«Для меня главное то, что я восстановил свое честное имя и доказал, что я не причастен ни к спаиванию, ни к ограблению Браташ, ни к насилию. Все эти документы собраны», — резюмировал Джигурда для 5tv.
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Звёзды , Видео , Вторая свадьба Джигурды , Никита Джигурда , Марина Анисина
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