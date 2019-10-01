Никита Джигурда женится во второй раз

Избранницей знаменитого актера вновь станет бывшая супруга Никиты Марина Анисина . Как рассказал сам Джигурда , ранее повторно жениться ему мешали судебные тяжбы за наследство подруги Марины Браташ, сейчас же он суд выиграл и намерен вновь стать семейным человеком. Торжество должно состояться 23 февраля 2020 года — именно в этот день и месяц возлюбленные узаконили свой брак 12 лет назад.

Специально для торжества Джигурде и Анисиной бесплатно предоставят шотландский замок. Никита отметил, что уже получил повторное согласие любимой на брак, кольцо он фигуристке также уже преподнес.

Что касается судебной тяжбы, то Джигурда подчеркнул — он рад своей победе. После трех лет борьбы за наследство подруги Марины Браташ с ее сестрой и обвинений в убийстве Джигурда смог доказать исполнительному органу власти свою непричастность. Актер выиграл суд за наследство женщины во Франции.