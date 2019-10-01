В СМИ назвали предполагаемую мать дочери Лазарева

В СМИ назвали предполагаемую мать дочери Сергея Лазарева

По данным СМИ, возлюбленной Сергея Лазарева , который на днях сообщил, что у него год назад родилась дочь, может оказаться некая Анна Белодедова. Очаровательная блондинка, по слухам, занимается бизнесом и поет.

Несмотря на то, что сына и дочь Лазарева выносили суррогатные матери, в СМИ предположили, что биологической матерью детей может быть как раз Белодедова. В Сети уже обсуждают внешенее сходство девушки с сыном певца.

При этом сама Белодедова публиковала фото с Лазаревым, назвав его своим другом.

@anikabelodedova

Ранее в СМИ появилась информация, что пара обратилась к риелторам для покупки дома, а девушка обмолвилась, что семье пора расшираться.