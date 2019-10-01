Звезды с детьми от суррогатных матерей

Некоторые звезды прибегают к услугам суррогатных матерей. Делают они это по разным причинам: кто-то не хочет портить фигуру, кто-то не нашел спутницу жизни, а кому-то не позволяет возраст.

Елена и Дмитрий Маликовы

Года назад, перед днем рождения артиста, супруги признались, что у них родился сын Марк. Мальчика выносила суррогатная мать, за которой наблюдали специалисты из клиники в Санкт-Петербурге. Имя женщины не раскрывается, но сам Маликов признался, что ребенок стал самым дорогим подарком на праздник. У Марка есть старшая сестра, которая регулярно показывает своего брата в социальных сетях.

Сергей Лазарев

@lazarevsergey

В 2016 году СМИ узнали, что у Лазарева подрастает сын Никита. Тогда мальчику уже исполнилось два года, но имя его матери не раскрывалось. Поклонницы долго гадали, кто же стал возлюбленной певца, пока Филипп Киркоров не рассказал, что мальчика выносила суррогатная мать. В октябре 2019 года сам Лазарев признался, что у него родился второй ребенок — дочь Анна. Детей выносили разные женщины, но биоматериал принадлежит одной и той же. Теперь СМИ и поклонники гадают, кто же стал суррогатной матерью для певца.

Алла Пугачева и Максим Галкин

@maxgalkinru

У пары есть двое детей — близнецы Лиза и Гарри. Они родились в 2013 году благодаря современным технологиям. Когда примадонна была в детородном возрасте, она заморозила свои яйцеклетки. Потом их оплодотворили и пересадили суррогатной матери.

Филипп Киркоров

@fkirkorov