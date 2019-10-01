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У Адель появился новый бойфренд 

Журнал ОК! 3 часа назад
У Адель появился новый бойфренд
Фото: DR
СМИ стало известно о новом романе Адель. Певица в апреле этого года рассталась со своим мужем Саймоном Конекки, с которым была вместе семь лет.
Новым избранником певицы стал грайм-исполнитель Skepta. По сообщениям истоничков, Адель помогала музыканту в организации вечеринки в честь его 37-летия в Лондоне около двух недель назад.
«Они много были рядом, после того, как у обоих распались отношения. У них тесная связь и определенно особая связь. Они проводят все больше и больше времени вместе. Некоторые из их друзей надеются и предсказывают, что однажды они могут стать отличной парой»,
— рассказали инсайдеры.
Однако источник добавил, что оба «не распространяются о своей личной жизни и, в первую очередь, преданы своим детям». У Адель в 2012-м родился сын Анджело, а Skepta (настоящее имя Джозеф Джуниор Аденуга) стал отцом в ноябре.
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Звёзды , Саймон Конекки , Адель
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