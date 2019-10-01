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Лена Миро намекнула на алкоголизм Волочковой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Лена Миро назвала причиной неудач Анастасии Волочковой проблемы с алкоголем. Именно так девушка отреагировала на интервью знаменитой балерины о матери — тогда Настя заявила, что родительница сломала ей жизнь, настояв на аборте. Миро в привычной ей манере заявила, что ее не устраивает такая позиция знаменитости, ведь взрослый человек обязан сам нести ответственность за свою жизнь.
«Лузерам свойственно обвинять родителей в том, что жизнь не сложилась. Так не пойдёт. Кем бы ваши родители ни были, они не виноваты в том, что вы — в ****. Если вам, конечно, больше 16 лет»,
— парировала Миро.
Причиной же неудач балерины Лена назвала страстную любовь к шампанскому. Блогер отметила, что видит на лице Насти следы регулярного употребления спиртных напитков. Именно из-за них разрушился брак примы, именно за них, по мнению Миро, оказалась «растрачена красота». Девушка подчеркнула, что считает подобную периодичность выпивки алкоголизмом. В случае же с Волочковой она видит ежедневно опустошаемую бутылку шампанского.
«Так выглядит моя правда о состоянии Анастасии Волочковой, и в этой правде ей винить некого, кроме самой себя»,
— резюмировала Миро.
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Звёзды , Видео , Лена Миро
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