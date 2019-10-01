Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья

Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на дефиле французского косметического бренда L'Oréal, которое прошло в Париже, в костюме, надетом на голое тело. Снимок с показа появился в Instagram-аккаунте модели.

Образ Кэмпбелл дополнен массивными солнцезащитными очками, черным кружевным чокером и несколькими золотыми украшениями.

Наоми Кэмпбелл посещает модные показы в откровенных нарядах не в первый раз. Так, в сентябре она пришла на модное шоу бренда Off-White в белом пиджаке, надетом на голое тело.