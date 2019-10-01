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Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья 

Lenta.ru 2 часа назад
Наоми Кэмпбелл вышла на публику без нижнего белья
Фото: globallookpress.com
Британская супермодель Наоми Кэмпбелл пришла на дефиле французского косметического бренда L'Oréal, которое прошло в Париже, в костюме, надетом на голое тело. Снимок с показа появился в Instagram-аккаунте модели.
На фото 49-летняя Кэмпбелл сидит в первом ряду в платье от французского модельера Жан-Поля Готье из весенней коллекции 2004 года. Наряд модели состоит из черного блейзера, детали которого соединены между собой шнурками, и пришитой к нему юбки ниже колен.
Образ Кэмпбелл дополнен массивными солнцезащитными очками, черным кружевным чокером и несколькими золотыми украшениями.
Наоми Кэмпбелл посещает модные показы в откровенных нарядах не в первый раз. Так, в сентябре она пришла на модное шоу бренда Off-White в белом пиджаке, надетом на голое тело.
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Звёзды , Жан-поль Готье , Наоми Кэмпбелл
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