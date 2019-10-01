У Адель появился новый возлюбленный

Популярная британская певица Адель , по сообщениям СМИ, завела новый роман.

Возлюбленным певицы стал английский рэпер и грайм-исполнитель Skepta. Настоящее имя певца — Джозеф Джуниор Аденуга. Интересно, что он встречался с супермоделью Наоми Кэмпбелл . "Черная пантера" подтвердила слухи об их отношениях в марте 2018-го.

@skeptagram

По данным СМИ, около двух недель назад Адель помогала рэперу при организации его 37-го дня рождения в Лондоне.

"Они много были рядом, после того, как у обоих распались отношения. У них тесная связь и определенно особая связь. Они проводят все больше и больше времени вместе. Некоторые из их друзей надеются и предсказывают, что однажды они могут стать отличной парой", — заявили источники.

Напомним, в апреле 2019-го Адель разошлась со своим мужем Саймоном Коннеки, с которым была в отношениях семь лет. При этом и у певицы, и у рэпера уже есть дети.