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У Адель появился новый возлюбленный 

Рамблер 2 часа назад
У Адель появился новый возлюбленный
Фото: @adele
Популярная британская певица Адель, по сообщениям СМИ, завела новый роман.
Возлюбленным певицы стал английский рэпер и грайм-исполнитель Skepta. Настоящее имя певца — Джозеф Джуниор Аденуга. Интересно, что он встречался с супермоделью Наоми Кэмпбелл. "Черная пантера" подтвердила слухи об их отношениях в марте 2018-го.
@skeptagram
По данным СМИ, около двух недель назад Адель помогала рэперу при организации его 37-го дня рождения в Лондоне.
"Они много были рядом, после того, как у обоих распались отношения. У них тесная связь и определенно особая связь. Они проводят все больше и больше времени вместе. Некоторые из их друзей надеются и предсказывают, что однажды они могут стать отличной парой", — заявили источники.
Напомним, в апреле 2019-го Адель разошлась со своим мужем Саймоном Коннеки, с которым была в отношениях семь лет. При этом и у певицы, и у рэпера уже есть дети.
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Звёзды , Наоми Кэмпбелл , Адель
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