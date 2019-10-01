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Мария Миронова родила второго ребенка в 46 лет 

Рамблер 1 час назад
46-летняя актриса Мария Миронова 30 сентября стала матерью во второй раз.
Об этом она сообщила в своем Instagram и показала фото отпечатка ножки новорожденного малыша.
@mariya_mironova_actress
"Наше греческое чудо явилось в мир…", — подписала снимок женщина.
Ребенок родился в Греции, где актриса живет со своим тайным мужем уже около двух лет.
Миронова тщательно скрывала свои отношения, однако после того, как в прессе стало появляться все больше догадок о ее возлюбленнном, женщина решила приоткрыть завесу тайны.
"Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по развитию русско— японской компании занимающейся медицинскими технологиями, (не судостроительством и не актерством))), он -НЕ ЯПОНЕЦ))), во избежание кривотолков, его имя — Андрей (по многочисленным просьбам моих подписчиков)) и он действительно является тезкой моего сына и даже отца!", — заявила ранее актриса в своем Instagram (орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены, — прим. ред.).
Напомним, у актрисы есть и 27-летний сын Андрей Удалов-Миронов, который также занимается актерской деятельностью.
Женский форум
Звёзды , Видео , Мария Миронова
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