Мария Миронова родила второго ребенка в 46 лет

46-летняя актриса Мария Миронова 30 сентября стала матерью во второй раз.

Об этом она сообщила в своем Instagram и показала фото отпечатка ножки новорожденного малыша.

@mariya_mironova_actress

"Наше греческое чудо явилось в мир…", — подписала снимок женщина.

Ребенок родился в Греции, где актриса живет со своим тайным мужем уже около двух лет.

Миронова тщательно скрывала свои отношения, однако после того, как в прессе стало появляться все больше догадок о ее возлюбленнном, женщина решила приоткрыть завесу тайны.

"Мой официальный муж и отец моего будущего ребенка является Директором по развитию русско— японской компании занимающейся медицинскими технологиями, (не судостроительством и не актерством))), он -НЕ ЯПОНЕЦ))), во избежание кривотолков, его имя — Андрей (по многочисленным просьбам моих подписчиков)) и он действительно является тезкой моего сына и даже отца!", — заявила ранее актриса в своем Instagram (орфография, пунктуация и стилистика автора сохранены, — прим. ред.).

Напомним, у актрисы есть и 27-летний сын Андрей Удалов-Миронов, который также занимается актерской деятельностью.