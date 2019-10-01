Кети Топурия перестала скрывать нового мужчину

«Не Гуф»: Кети Топурия перестала скрывать нового возлюбленного

Фотографию с таинственным незнакомцем она опубликовала в соцсети.

Кети Топурия некоторое время назад пережила бурный роман с рэпером Гуфом , а после — тяжелое расставание с ним. Теперь, похоже, ее любовные раны затянулись, и певица завела новый роман. Ранее певица намекала, что в ее жизни появился мужчина. Так, с ним она летала на летний отпуск в Италию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keti Topuria (@keti_one_official) 1 Окт 2019 в 3:04 PDT Кети поделилась с подписчиками в Instagram фотографией с любимым мужчиной, которому призналась в любви. Однако, имя нового избранника она не назвала.

В комментариях сразу поняли, что это не Гуф, и многие выдохнули с облегчением. Кстати, вскоре после того, как под фото посыпались комментарии, Кети закрыла их. Но любимый мужчина 33-летней певицы не долго оставался анонимом. СМИ сразу же выяснили, что на снимке с Кети — бизнесмен и дипломат Лев Деньгов

Издание Super.ru, сообщает, что 8 июня в Минске Деньгов отмечал 35-летие, и уже тогда Кети пела на празднике для него. Новый возлюбленный артистки уже подписался на аккаунты его подруг и ее дочери Оливии. У самого Деньгова подписчиков мало, а страница закрыта.

Опыт в политике у Павла Гузбанда (настоящее имя Льва, — прим. ред.) небольшой, но ему доверили возглавить группу пол внутриливийскому урегулированию.

Деньгова и Топурию связывает любовь к музыке: в 2005 году Кети пришла в группу «А`Студио», а в это же врем в Белоруссии организовали коллектив «Арбат», где пел Павел.

Занимается Деньгов и коммерцией. Он, по сведениям «Коммерсанта», партнер руководителя Vigorous Alliance Мердана Гурбанова. Недавно компания договорилась с руководством Филиппин об экспорте бананов в Россию. Инвестиции в проект составили 577 млн долларов.

Гузбанд уже дважды был женат. В 2013-м году он развелся с первой женой, у него растет сын от этих отношений. Второй избранницей Льва Деньгова стала Ирина Рак . В 2015 году у них с супругом родилась дочь, но через несколько месяцев малышка умерла. Брак распался.

Порталу PeopleTalk Кети топурия рассказала, что счастлива с избранником. «Я подтвердила, да, информацию. У меня все хорошо, я влюблена и верю очень в эти отношения», — отметила певица.