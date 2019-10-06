Пикантные фото, которых не стесняются звезды

Пока Волочкова открывает ноги в шпагате, Анна Старшенбаум делает стильные фото в ванной — обсуждаем необычные фотосессии

Любовь Успенская

@uspenskayalubov_official

Певица Любовь Успенская всегда была уверенной в себе личностью. Несмотря на возраст 65 лет, она все еще гордится своей фигурой и заботится о красоте лица. В Инстаграм исполнительница делится с поклонниками личными фото, на одном из которых изображена в одних плавках: «Да, я помню, как я давала совет не загорать! Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D. Но лицо — прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла. Все остальное открыла».

Однако не только Любовь Залмановна любит откровенные фотосессии — рассказываем о знаменитостях, не стесняющихся выставлять подобные снимки.

Анастасия Волочкова

@volochkova_art

Если бы мы составляли топ самых раскрепощенных звезд, бывшая балерина заняла бы в нем первое место. В свои 43 года Волочкова с легкостью принимает самые невообразимые позы: садится на поперечный шпагат, закидывает ногу за голову. Отличная гибкость объясняется годами регулярных тренировок — звезда до сих пор не устает делать упражнения на растяжку мышц. Анастасия стала популярна в СМИ после «затишья» именно благодаря своей раскрепощенности и гибкости — фотографии с отдыха на Мальдивах несколько лет назад облетели весь мир и вызвали бурю обсуждений.

Эрика Герцег

@erikaherceg

Девушка, которую подозревают в любовной связи с продюсером Константином Меладзе , не так проста. Участница группы «ВИА ГРА» настолько привыкла к образу хищницы, что без стеснения позирует для откровенных фотосессий и выкладывает снимки в Инстаграм, подогревая интерес аудитории. Эрика с гордостью демонстрирует публике стройную фигуру и пышный бюст. Пока девушка не замужем и не родила детей, в таком поведении нет ничего предосудительного — пока молода и красива, не грех похвалиться этим.

Анна Старшенбаум

@starshenbaum_anna

Пожалуй, лучшая из представленных съемок. Фотосессия восхитила поклонников творчества актрисы — в ней они увидели ту же нежную и уязвимую натуру, как и в сериалах, где играет Анна. Окрашенная в бирюзовый цвет вода, контрастирующая мальчишеская прическа, натуральный макияж и естественные позы — в этих снимках нет изъянов. Знаменитостям стоило бы взять пару советов у Сташенбаум, как выглядеть сексуально, но не пошло.

Ольга Кабо

@kabo_olga

Эта актриса более скромна: Ольга лишь расстегнула пуговицы на рубашке, приоткрыв грудь. Съемкой 51-летняя Кабо привлекала внимание к знаменательной дате — в ее Инстаграме стало 300 тысяч подписчиков. Актриса поблагодарила аудиторию за верность и предложила помочь ей выбрать, какой из двух снимков лучше. Делимся ими с вами — а вы как считаете?