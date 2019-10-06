Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пикантные фото, которых не стесняются звезды 

WomanHit.ru 6 октября 2019
Пикантные фото, которых не стесняются звезды
Фото: @erikaherceg
Пока Волочкова открывает ноги в шпагате, Анна Старшенбаум делает стильные фото в ванной — обсуждаем необычные фотосессии

Любовь Успенская

@uspenskayalubov_official
Певица Любовь Успенская всегда была уверенной в себе личностью. Несмотря на возраст 65 лет, она все еще гордится своей фигурой и заботится о красоте лица. В Инстаграм исполнительница делится с поклонниками личными фото, на одном из которых изображена в одних плавках: «Да, я помню, как я давала совет не загорать! Но в Москве так не хватает солнца, что решила за отдых хоть разок получить порцию витамина D. Но лицо — прячу! Берегу! Даже ручками прикрыла. Все остальное открыла».
Однако не только Любовь Залмановна любит откровенные фотосессии — рассказываем о знаменитостях, не стесняющихся выставлять подобные снимки.

Анастасия Волочкова

@volochkova_art
Если бы мы составляли топ самых раскрепощенных звезд, бывшая балерина заняла бы в нем первое место. В свои 43 года Волочкова с легкостью принимает самые невообразимые позы: садится на поперечный шпагат, закидывает ногу за голову. Отличная гибкость объясняется годами регулярных тренировок — звезда до сих пор не устает делать упражнения на растяжку мышц. Анастасия стала популярна в СМИ после «затишья» именно благодаря своей раскрепощенности и гибкости — фотографии с отдыха на Мальдивах несколько лет назад облетели весь мир и вызвали бурю обсуждений.

Эрика Герцег

@erikaherceg
Девушка, которую подозревают в любовной связи с продюсером Константином Меладзе, не так проста. Участница группы «ВИА ГРА» настолько привыкла к образу хищницы, что без стеснения позирует для откровенных фотосессий и выкладывает снимки в Инстаграм, подогревая интерес аудитории. Эрика с гордостью демонстрирует публике стройную фигуру и пышный бюст. Пока девушка не замужем и не родила детей, в таком поведении нет ничего предосудительного — пока молода и красива, не грех похвалиться этим.

Анна Старшенбаум

@starshenbaum_anna
Пожалуй, лучшая из представленных съемок. Фотосессия восхитила поклонников творчества актрисы — в ней они увидели ту же нежную и уязвимую натуру, как и в сериалах, где играет Анна. Окрашенная в бирюзовый цвет вода, контрастирующая мальчишеская прическа, натуральный макияж и естественные позы — в этих снимках нет изъянов. Знаменитостям стоило бы взять пару советов у Сташенбаум, как выглядеть сексуально, но не пошло.

Ольга Кабо

@kabo_olga
Эта актриса более скромна: Ольга лишь расстегнула пуговицы на рубашке, приоткрыв грудь. Съемкой 51-летняя Кабо привлекала внимание к знаменательной дате — в ее Инстаграме стало 300 тысяч подписчиков. Актриса поблагодарила аудиторию за верность и предложила помочь ей выбрать, какой из двух снимков лучше. Делимся ими с вами — а вы как считаете?
Секрет молодости Екатерины Андреевой
WomanHit.ru: последние новости
Хоть в жару, хоть в стужу: звезды, которые всегда готовы к откровенным фотосессиям Хоть в жару, хоть в стужу: звезды, которые всегда готовы к откровенным фотосессиям Как теряют лица: провалы пластических хирургов Как теряют лица: провалы пластических хирургов Дарья Мороз позировала без нижнего белья Дарья Мороз позировала без нижнего белья
Женский форум38
Звёзды , Ольга Кабо , Анна Старшенбаум , Эрика Герцег , Константин Меладзе , Любовь Успенская , Анастасия Волочкова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я думала, что очень толстая»
«Я думала, что очень толстая»
5 чувств, которые мы путаем с настоящей любовью
5 чувств, которые мы путаем с настоящей любовью
Как не переедать в холодное время года
Как не переедать в холодное время года
Вещи, привлекающие внимание мужчин к женщине
Вещи, привлекающие внимание мужчин к женщине
5 способов борьбы с ОРВИ этой осенью
5 способов борьбы с ОРВИ этой осенью
Видео
Комментарий Киану Ривза о сценарии Матрицы-4
03:29
Комментарий Киану Ривза о сценарии Матрицы-4
Звёзды
«Я думала, что очень толстая»
01:06
«Я думала, что очень толстая»
Здоровье
Как звезды теряют лица из-за пластики
05:46
Как звезды теряют лица из-за пластики
Звёзды
Женщины рассказали, почему загорают топлес везде
00:55
Женщины рассказали, почему загорают топлес везде
Красота
Борисова обозвала Волочкову из-за Бочкаревой
04:33
Борисова обозвала Волочкову из-за Бочкаревой
Звёзды
Миро осудила Глюкозу за откровенные наряды
00:34
Миро осудила Глюкозу за откровенные наряды
Звёзды
Как живут российские двойники мировых звезд
02:53
Как живут российские двойники мировых звезд
Звёзды
Директор Заворотнюк опровергла слухи о ее смерти
00:53
Директор Заворотнюк опровергла слухи о ее смерти
Звёзды
Назван самый вредный хлеб
06:18
Назван самый вредный хлеб
Еда
Знаменитости, доказавшие, что вечная любовь есть
12:29
Знаменитости, доказавшие, что вечная любовь есть
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть