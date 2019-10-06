Арья Старк призналась, что стыдилась своего тела

Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»

Британская актриса Мейси Уильямс рассказала, что стыдилась своего тела в "Игре престолов", поскольку, как ей казалась, не соответствовала образу ее героини Арьи Старк, сообщает NME.

Актриса начала сниматься в сериале, когда ей исполнилось 14 лет.

"Где-то во время съемок во втором и третьем сезонах мое тело начало меняться, я начала превращаться в женщину, а Арья все еще пыталась казаться мальчиком, — рассказала актриса. — Мне пришлось носить короткую стрижку, меня все время покрывали грязью, а нос делали более широким, чтобы я выглядела мужественно".

Она также объяснила, что ей пришлось "утягивать грудь, которая начала расти", и она "чувствовала себя ужасно целых полгода".