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Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов» 

РИА Новости + ещё 2 6 октября 2019
Арья Старк призналась, что стыдилась своего тела
Фото: Teleprogramma.pro
Британская актриса Мейси Уильямс рассказала, что стыдилась своего тела в "Игре престолов", поскольку, как ей казалась, не соответствовала образу ее героини Арьи Старк, сообщает NME.
Актриса начала сниматься в сериале, когда ей исполнилось 14 лет.
"Где-то во время съемок во втором и третьем сезонах мое тело начало меняться, я начала превращаться в женщину, а Арья все еще пыталась казаться мальчиком, — рассказала актриса. — Мне пришлось носить короткую стрижку, меня все время покрывали грязью, а нос делали более широким, чтобы я выглядела мужественно".
Она также объяснила, что ей пришлось "утягивать грудь, которая начала расти", и она "чувствовала себя ужасно целых полгода".
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