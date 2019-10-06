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Элтон Джон впервые рассказал о борьбе с раком 

Passion.ru + ещё 1 6 октября 2019
Элтон Джон впервые рассказал о борьбе с раком
Фото: Globallookpress
Певец признался, что поборол рак простаты.
Известный британский певец Элтон Джон сделал неожиданное заявление в своей автобиографии «Я». Артист рассказал, что в 2017 году ему был поставлен страшный диагноз «рак».
Как сообщает Daily Mail, в Лос-Анджелесе сэр Элтон перенес операцию по удалению злокачественной опухоли, а спустя десять дней после хирургического вмешательства ему стало хуже из-за развития инфекционного заболевания. Дальнейшее лечение было решено проводить в Лондоне. Певец отмечает, что британские врачи были уверены, что ему оставалось жить не больше суток. «Ночью в больнице наедине со смертью я молился: пожалуйста, не дай мне умереть, дай мне увидеть моих детей ещё, дай мне ещё немного времени. Странным образом появилось чувство, что время, которое я провёл, выздоравливая, было ответом на мои молитвы: если ты хочешь больше времени, ты должен научиться жить так, научиться замедляться», — цитирует Элтона Джона издание.
По иронии судьбы руку к спасению певца приложила русская медсестра. «Мои последние воспоминания — гипервентиляция, когда они пытались найти вену, чтобы сделать мне укол. У меня действительно мускулистые руки, поэтому это всегда вызывало трудности, все усугублялось тем, что я ненавижу иглы. В конце концов, для введения успокоительного средства, им пришлось привезти русскую медсестру, женщину, у которой было сложение тела олимпийской толкательницы ядра», — вспоминает артист.
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Звёзды , Элтон Джон
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