«Бентли» Сукачева выставлен на продажу

Автомобиль от звезды: «Бентли» Гарика Сукачева выставлен на продажу

Легенда русского рок-н-ролла Игорь Иванович Сукачев выставил на продажу свой эксклюзивный Bentley Continental GT V8. Гарик лично передаст автомобиль новому владельцу и расскажет об особенностях этого Bentley.

Автомобиль создан по собственному проекту музыканта и выполнен в классическом зеленом цвете, в который окрашивались английские гоночные автомобили прошлого столетия. Интерьер выполнен в традиционных оранжево-коричневых тонах. Таблички на порогах в исполнении специального подразделения Bentley Mulliner подтверждают принадлежность автомобиля рок-звезде — Commisioned for Mr. Sukachev.

«Игорь Иванович — истинный ценитель британского бренда и конфигурация его Bentley подчеркивает это как нельзя лучше. Карбоновый обвес и титановая выхлопная система от Bentley выдают бунтаря с идеально звучащей электрогитарой» — отмечает Сергей Мелюх, директор дилерского центра Bentley Москва-Волгоградский АВИЛОН. Особо отмечается идеальное состояние автомобиля — за шесть лет он проехал всего немногим более 22 тысяч километров. Для того чтобы узнать больше о модели, комплектации и стоимости, необходимо обратиться в автосалон.