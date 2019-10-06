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Голубкина показала редкие фото дочери 

Eva.ru + ещё 2 6 октября 2019
Голубкина показала редкие фото дочери
Фото: Eva.ru
Мария Голубкина опубликовала редкие снимки повзрослевшей дочери Анастасии. В отличие от сына, который пошел в отца, Николая Фоменко, девушка выросла полной копией красавицы-матери.
@golubkina1973
Долгое время Николай Фоменко и Мария Голубкина считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Красивые, успешные и счастливые. Их развод стал для многих настоящей неожиданностью. Актриса признавалась позже, что первое время им было непросто строить отношения в новом формате. Однако ради детей звезды сумели стать настоящими союзниками и друзьями.
Николай активно участвует в жизни Ивана и Анастасии, а Мария отмечает, что отец он довольно строгий. Но несмотря на популярность родителей, оба наследника звездных кланов долгое время были в тени.
Мария предпочитает не афишировать личную жизнь и не показывает публике ни возлюбленного, ни снимки сына с дочерью. Так что сразу два кадра с Анастасией были для всех настоящей неожиданностью. Конечно, из тех, что очень нравятся фанатам. Никак комментировать фотографии Голубкина не стала, а вот комплиментов получила немало. Анастасия выросла не просто красавицей, а настоящей копией своей матери (кто-то утверждает, что и бабушки). Темные длинные волосы, нежная улыбка и выразительные глаза. Красавица, глаз не оторвать!
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Женский форум
Звёзды , Мария Голубкина , Николай Фоменко
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