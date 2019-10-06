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Хилькевич рассказала, как решила стать актрисой 

Eva.ru + ещё 3 6 октября 2019
Хилькевич рассказала, как решила стать актрисой
Фото: Eva.ru
Кто-то с детства мечтает о ролях в кино и шаг за шагом идет к своей цели. Кто-то попадает в мир киностудий совершенно случайно. Ну а звездная карьера ныне популярной актрисы Анны Хилькевич началась после встречи… с аферистами.
Актриса Анна Хилькевич приоткрыла еще одну завесу своей жизни и решилась рассказать, как и когда решила связать свою жизнь с кинематографом. Звезда признавалась, что, будучи ребенком, не мечтала стать актрисой, а как и многие в лихих 90-х собиралась идти по стопам отца и заняться «бизнесом». Однако позже поступила в общеобразовательную школу с театральным уклоном при Училище им. Щепкина. Как оказалось, мотивация всерьез заняться актерским мастерством появилась у нее после встречи с мошенниками.
«Когда мне было 13, мы с моей мамой по ТВ увидели рекламу по набору детей и взрослых от 10-99 лет для съёмок в сериале «Королева Красоты», — вспомнила Анна о своем первом кастинге в жизни, который она успешно прошла. — «Но вот дела, дальше нужно было заплатить денег (приличную на тот момент сумму), чтобы у нас появилось „актёрское портфолио“ и обязательно окончить курсы актерского мастерства и, так называемую, модельную школу!»
Увы, все это оказалось обманом: после успешного завершения всех курсов до съёмок ни у кого так дело и не дошло. К сожалению, и в то время аферисты с успехом применяли многочисленные схемы для незаконного обогащения.
Однако успехи в актерском мастерстве подтолкнули Хилькевич к мысли, что у нее есть талант, и с поддержкой мамы девушка решила продолжить это занятие, только уже профессионально. Так будущая звезда и попала в школу с театральным уклоном, где ее карьера начала свой взлет, ведь сниматься в кино она начала еще будучи школьницей.
Сейчас Анна Хилькевич не только успешная актриса, но и счастливая супруга бизнесмена, а потому завистники часто причисляют ее к тем звездам, продвижение по карьерной лестнице у которых проходит не без помощи со стороны.
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Звёзды , Анна Хилькевич
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