Хейтеры обругали Бондарчук за длину юбки 

Совсем иную реакцию ожидала 50-летняя Светлана Бондарчук, когда решила показать своим подписчикам в Instagram стройные ноги в кожаной мини-юбке.
@a030aa
Модель пришла на открытие модного салона красоты вместе со своей подругой Надеждой Оболенцевой в стильных образах из 90-х. Однако хейтеры фэшн-дерзость светской львицы не оценили.
«Кожаные мини-юбки в 50 лет выглядят не секси, а как «овца, наряженная ягненком». Так говорят британцы. Уж вам-то не знать этого, работая в фэшн-индустрии. То, что делает японский редактор Vogue — это эпатаж, но она этим живет. А вам это зачем?»,
— написала девушка под ником Ines Churchill.
Светлана на стала молчать и обозвала подписчицу ханжой, заслужив за это 20 лайков.
«Я все понимаю… Света безумно красива, шикарные ноги, но юбочку-то можно и до колен. Ну не подобает бабушке так юбку задирать»,
— поддержала критику подписчица Раиса Решетникова.
Она тут же получила одобрение от девушки по имени Наталья Исаева, которая написала:
«Особенно, когда на лицо виден возраст. Сзади — пионерка, спереди — пенсионерка».
На сей раз и далее ниже Светлана Бондарчук решила не спорить с народом. Хотя, отметим, среди комментариев можно найти и положительные мнения об образе.