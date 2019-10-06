Хейтеры обругали Бондарчук за длину юбки

Совсем иную реакцию ожидала 50-летняя Светлана Бондарчук , когда решила показать своим подписчикам в Instagram стройные ноги в кожаной мини-юбке.

@a030aa

Модель пришла на открытие модного салона красоты вместе со своей подругой Надеждой Оболенцевой в стильных образах из 90-х. Однако хейтеры фэшн-дерзость светской львицы не оценили.

«Кожаные мини-юбки в 50 лет выглядят не секси, а как «овца, наряженная ягненком». Так говорят британцы. Уж вам-то не знать этого, работая в фэшн-индустрии. То, что делает японский редактор Vogue — это эпатаж, но она этим живет. А вам это зачем?»,

— написала девушка под ником Ines Churchill.

Светлана на стала молчать и обозвала подписчицу ханжой, заслужив за это 20 лайков.

«Я все понимаю… Света безумно красива, шикарные ноги, но юбочку-то можно и до колен. Ну не подобает бабушке так юбку задирать»,

— поддержала критику подписчица Раиса Решетникова.

Она тут же получила одобрение от девушки по имени Наталья Исаева , которая написала:

«Особенно, когда на лицо виден возраст. Сзади — пионерка, спереди — пенсионерка».

На сей раз и далее ниже Светлана Бондарчук решила не спорить с народом. Хотя, отметим, среди комментариев можно найти и положительные мнения об образе.