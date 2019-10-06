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Звезды, заметно похорошевшие после развода 

Клео.Ру 6 октября 2019
Звезды, заметно похорошевшие после развода
Фото: @klimovagram
Говорят, ничто так не красит женщину, как развод. Доля правды в этом есть. Сразу после разрыва серьёзных отношений дамы переживают стресс, худеют и идут в салоны, желая получить дополнительную порцию внимания со стороны мужчин. Узнаем, кому из женщин развод действительно пошёл на пользу и преобразил внешне.

Екатерина Климова

Клео.Ру
За плечами этой актрисы три официальных разрыва отношений. На сегодняшний день звезде уже 41 год и она — многодетная мама. Правда, глядя на последние снимки знаменитости, такого не скажешь. Климова появляется в весьма ярких и интересных образах, и выглядит откровенно хорошо на зависть всем бывшим мужьям.

Лолита

Клео.Ру
Официальный развод артистка ещё пока не оформила, но то, что отношения не восстановить, стало понятно всем. Расставание даётся звезде крайне непросто. Буквально месяц назад у Милявской произошел серьезный срыв прямо на сцене. Как настоящая сильная духом женщина, она взяла себя в руки.
На фоне переживаний певица стала выглядеть лучше. Теперь этот факт замечает и она сама. Лолита с удовольствием показывает поклонникам себя в вещах, которые раньше были ей малы.

Адель

Клео.Ру
Женщина — всегда остается женщиной. От национальности и страны проживания это не зависит. Яркий тому пример — певица Адель.
После бурного романа, брака и развода с Саймоном Конекки Адель кардинально преобразилась. Из милой и симпатичной «пампушки» она стала яркой и эффектной дамой. Певица не только похудела. Она сменила прическу на современную, подобрала стильную одежду и стала выглядеть моложе.

Юлия Барановская

Клео.Ру
Знаменитая телеведущая, хоть и не состояла в браке официально, долгое время жила с Андреем Аршавиным, попутно родив ему троих детей. До момента их расставания широкая аудитория Юлю не знала. Сразу после разрыва, она стала звездой во всех смыслах. Девушка начала пользоваться косметикой и подбирать яркие образы. Сравнивая ее снимки до и после, пользователи отмечали, что Барановская стала выглядеть намного свежее и ярче, чем была в юности.
Параллельно преображению Барановская смогла построить успешную карьеру.
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Звёзды , Андрей Аршавин , Екатерина Климова , Юлия Барановская , Клео.Ру
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