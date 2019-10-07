Друг Петросяна о его отношениях: «Это фикция»

Братья Валерий Александр Пономаренко — в некотором смысле ученики Петросяна . Когда-то артист увидел их выступление и пригласил участвовать в программе «Кривое зеркало». После этого о дуэте юмористов узнала вся страна, а сами они плотно общались с Евгением Вагановичем.

Как заметил Валерий Пономаренко, общаясь с журналистами портала eg.ru, он и его коллеги были удивлены, узнав о разводе артиста. Многие считали, что это крепкий союз. Юморист при этом предполагает, что молодая супруга может заставить человека чувствовать себя моложе. По его словам, Евгений Ваганович решил, что общение с девушкой, которая сильно моложе его, может помочь ему в работе.

При этом Пономаренко убежден, что роман взрослого мужчины и юной девушки — не более чем фикция. Сам он старается сохранить семью.

Напомним, новой возлюбленной Евгения Петросяна Татьяне Брухуновой 30 лет. Самому же артисту 74.